دیدار «اردوغان» از کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از ۱۲ فوریه تا ۱۵ فوریه دیاری رسمی از ۳ کشور حاشیه خلیج فارس خواهد داشت.

وی در این سفر با رهبران بحرین، عربستان سعودی و قطر دیدار و گفتگو خواهد کرد.

رئیس جمهور ترکیه در بحرین با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار خواهد کرد و در این دیدار چندین توافقنامه همکاری با وی امضاء خواهد کرد.

وی پس از دیدار با پادشاه بحرین راهی عربستان خواهد شد و با ملک عبدالله پادشاه سعودی و بن نایف شاهزاده سعودی و بن سلمان جانشین وی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

اردوغان پس از عربستان راهی دوحه خواهد شد و در آنجا با شیخ تمیم بن حمد آلثانی امیر قطر دیدار خواهد کرد.