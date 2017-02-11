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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

دیدار «اردوغان» از کشورهای حاشیه خلیج فارس

دیدار «اردوغان» از کشورهای حاشیه خلیج فارس

رئیس جمهور ترکیه فردا برای دیدار با رهبران ۳ کشور حاشیه خلیج فارس راهی منطقه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از ۱۲ فوریه تا ۱۵ فوریه دیاری رسمی از ۳ کشور حاشیه خلیج فارس خواهد داشت.

وی در این سفر با رهبران بحرین، عربستان سعودی و قطر دیدار و گفتگو خواهد کرد.

رئیس جمهور ترکیه در بحرین با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار خواهد کرد و در این دیدار چندین توافقنامه همکاری با وی امضاء خواهد کرد.

وی پس از دیدار با پادشاه بحرین راهی عربستان خواهد شد و با ملک عبدالله پادشاه سعودی و بن نایف شاهزاده سعودی و بن سلمان جانشین وی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

اردوغان پس از عربستان راهی دوحه خواهد شد و در آنجا با شیخ تمیم بن حمد آلثانی امیر قطر دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 3904129
پیمان یزدانی

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