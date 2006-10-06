شركت دانشجويان جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران در طرح سنجش سلامت

به گزارش خبرگزاري مهر، تعداد دانشجويان بيماري كه از خدمات مركز بهداشتي، درماني و مشاوره دانشجويان مستقر در كوي خوابگاه ها استفاده كرده اند در شهريور ماه به 238 نفر مي رسد. همچنين 31 نفر در شهريور ماه واكسينه شده و 59 مورد بازديد از اماكن دانشجويي صورت گرفته است.

اين مركز ضمن صدور معرفي نامه براي 106 دانشجو جهت استفاده از خدمات پزشكي، دندانپزشكي، پاراكلينيك و.. 758 نفر از دانشجويان جديد الورود را در طرح سنجش سلامت و آمادگي جسماني ثبت نام و نوبت دهي كرد. همچنين 36 پرونده در خصوص بيماري دانشجويان در كميسيون پزشكي مورد بررسي و اظهار نظر قرار گرفت.