حضور نمایندگان ساچه ایتالیا و بانک توسعه اسلامی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی قاسمی به فضای جدید ایجاد شده در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری پس از برجام در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در این فضا گستردگی دامنه نظام تامین مالی و لزوم شناسایی و بررسی موضوعات مغفول مانده است؛ بر این اساس آشنایی با روش های نوین تامین مالی و انتقال تجارت شرکت های پیش رو داخلی ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: به نظر می رسد که در این فضا، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باید با روش های نوین مشارکت و سرمایه گذاری آشنا شوند که بر این اساس، هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری بر توسعه نوآوری های مالی در ایران، استفاده از فضای مثبت ایجاد شده بین المللی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری و همچنین نقش نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دانش بنیان تاکید دارد.

به گفته قاسمی، در حال حاضر ملت با سرمایه ۵۰ هزار میلیارد ریال یکی از بزرگترین بانک های کشور است که مهمترین راهبردهای آن شامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص های عملکرد است. بر این اساس، این بانک به منظور دستیابی به این راهبردها، به ارایه آموزش های تخصصی مالی، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مدیریت پروژه برای کارشناسان، مدیران و تصمیم گیران در قالب برگزاری دوره های آموزش عمومی و اختصاصی می پردازد.

این فعال حوزه تامین مالی اظهار داشت: همچنین همکاری این بانک با واسطه های مالی، شرکت های خصوصی و دولتی، دستگاه ها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر جهت پیشبرد خدمات تخصصی خود سبب شده تا از یافته های پژوهشی و دستاوردهای علمی غنی در حوزه خدمات مالی و سرمایه گذاری برخوردار باشد؛ بر این اساس به موجب مشارکت در همایش ها و سمینارها به خوبی می تواند این یافته ها و دستاوردهای خود را ترویج دهد؛ بر این اساس، به منظور توسعه نظام تامین مالی در کشور به تاسیس ابزارهایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشاع، صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر، صندوق های زمین و مستغلات نیز می پردازد.

قاسمی گفت: این گردهمایی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و بانک توسعه اسلامی ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برپا می شود؛ در این گردهمایی دو روزه علاوه بر سخنرانی های کلیدی توسط وزرا و روسای نهادهای معتبر مالی کشور، نمایندگان شرکت ساچه ایتالیا و بانک توسعه اسلامی در صبح روز اول، یک نشست تخصصی با موضوع " توسعه تکنولوژی های مالی، الزامات و چالش ها" در بعد ازظهر روز اول با حضور نخبگان و مطلعین این حوزه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در روز دوم نیز ۶ کارگاه آموزشی تخصصی شامل روش های تامین مالی بین المللی، نکات کلیدی در اعتماد سازی و جلب سرمایه گذاری، روش های متداول پرداخت در تجارت بین الملل، روش های تامین مالی از بازار سرمایه، روش های مشارکت عمومی خصوصی PPP و آشنایی با اسناد خزانه اسلامی و کارکردهای آن برپا می شود.