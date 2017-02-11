به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در گفتگو با رسانه ها ضمن عذرخواهی از بروز مشکلات برای مردم خوزستان، اظهار کرد: باید به این موضوع توجه کنیم که اگر رطوبت به تنهایی وجود داشته باشد هیچ مشکلی برای صنعت برق به وجود نمی آید.

وی با اشاره به اینکه در هنگام بارش های سنگین نیز صنعت برق به فعالیت خود ادامه داده است، افزود: وجود گرد و غبار هم به تنهایی نمی تواند ایجاد مشکل کند بلکه بر روی تأسیسات، خطوط و پست های برق نشسته و برطرف شده و مشکلی ایجاد نمی کند.

چرایی ایجاد مشکل در شبکه برق خوزستان

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مشکل زمانی بروز می کند که گرد و غبار دارای املاحی بوده و با اضافه شدن رطوبت تأسیسات و رِله های حفاظتی صنعت برق را حساس کرده و تجهیزاتی که باید به صورت کامل عایق بوده به صورت هادی در می آیند.

چیت چیان با اشاره به اینکه در این صورت دو اتفاق رخ می دهد، گفت: یا رِله ها عمل کرده و تأسیسات را از مدار خارج می کنند یا شروع به «ارت زدن» می کنند، آرت های بسیار شدید که درخواست شده بود تا تصاویری از آن را رسانه ملی به هموطنان نمایش داده تا مردم این اتصالات کوتاه و خروج از مدار را ببینند.

وی با بیان اینکه هیچ حادثه ای در درون تأسیسات رخ نداده است، تصریح کرد: آنچه که شرایط محیطی ایجاب کرده سبب ایجاد مشکلات شده است.

یک هزار و ۴۰۰ مگاوات خاموشی در خوزستان

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تمامی تأسیسات متناسب با بالاترین استانداردها ساخته شده است، اظهار کرد: این پدیده ها، پدیده های بی سابقه ای بوده که شرایط جدیدی را برای ما ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه حدود یک هزار و ۴۰۰ مگاوات خاموشی در اهواز، جنوب و در جنوب شرقی استان خوزستان رخ داده است، افزود: پنج نیروگاه اعم از نیروگاه های رامین، زرگان، خرمشهر ، آبادان و ماهشهر از مدار تولید خارج شده است.

چیت چیان با بیان اینکه از طلوع آفتاب و با کاهش رطوبت این امکان به وجود آمده که به تدریج پست ها وارد مدار شوند، گفت: تاکنون چهار نیروگاه وارد مدار شده و تولید برق در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تنها نیروگاه «رامین» وارد مدار نشده است، خاطرنشان کرد: این نیروگاه نیز طی یکی دو ساعت آینده وارد مدار خواهد شد.

زمان رفع مشکل

وزیر نیرو با بیان اینکه تمام پست های انتقال ۲۳۰ ولت و ۴۰۰ کیلوولت وارد مدار شده اند، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از کل مشترکان استان خوزستان دارای برق هستند.

به گفته این مسئول در شهر اهواز تنها ۲۵ درصد از مشترکین دارای برق بوده که انتظار می رود تا ساعت ۱۶ امروز و قبل از غروب به طور کامل مشکلات برطرف شود به گفته این مسئول در شهر اهواز تنها ۲۵ درصد از مشترکین دارای برق بوده که انتظار می رود تا ساعت ۱۶ امروز و قبل از غروب به طور کامل مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه با توجه به نبود برق در شهر اهواز تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ آب هم نمی توانست فعالیت کند، یادآورشد: در ساعت ۱۲ با یک خط توانستیم برق را به تصفیه خانه شماره دو رسانده و در ساعت ۱۳:۱۵ هم تصفیه خانه شماره دو به مدار وارد شد و در حال حاضر همه تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ با صددرصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.

چیت چیان خاطرنشان کرد: بیش از دو ساعت طول خواهد کشید تا لوله های خالی شده پُر و مردم بدون دغدغه و مشکل از آب برخوردار شوند.

تمهیدات اندیشیده شده برای آینده

وی با اشاره به اتخاذ تصمیمات جدی برای دراز مدت در خصوص پیشگیری از وقوع چنین حوادثی، تصریح کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیرات و تغییرات تمام زنجیره های مقره ها، خطوط انتقال و پست های استان خوزستان اختصاص داده شد.

وزیر نیرو ادامه داد: این اعتبارات برای دادن پوشش های عایق به تمامی پست ها و خریداری ۱۵ دستگاه «مقره شور» اختصاص یافته تا در تمام مواردی که استان دچار گرد و غبار خواهد شد بتوانیم آنها را سریعا شستشو داده و مشکلی برای شهروندان خوزستانی رخ ندهد.