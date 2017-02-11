حسن محسنی اژیه‌ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اجرای طرح ساماندهی رودخانه، آب به سرعت به زمین‌های کشاورزی رسید و برخی مزارع که زیرساخت‌های آبرسانی کامل داشتند از جمله کانال های سیمانی و مدرن تا ۷۰ درصد زیر کشت رفته است.

وی اعلام کرد: درحال حاضر مزارع کوچک تا ۷۰ درصد و مزارع بزرگ تا ۳۵ درصد زیر کشت رفته است.

رئیس هیئت مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه تا صبح روز دوشنبه مهلت ۱۸ روزه برای آبیاری به زمین‌های کشاورزی به اتمام می‌رسد، ادامه داد: مسئولان از زمان باز شدن آب از سد تا زمان بسته شدن آن را ۲۲ روز اعلام کردند.

وی با بیان اینکه امشب، آب از سد زاینده رود بسته می شود، اعلام کرد: در زمان باز شدن آب یک قطره باران و برف نبارید که سبب تخریب محصولات کشاورزی شود و به احتمال زیاد هم سرمازدگی نخواهیم داشت.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه امسال ۱۰ روز کمتر آب برای کشت پاییزه زمین‌های زراعی شرق اصفهان دادند، اضافه کرد: هر سال آب تا ۲۸ روز باز بود و امسال تنها ۱۸ روز زاینده رود باز است.

وی اعلام کرد: پیش بینی شده یک هزار و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب که حاصل بارندگی های زمستانه و بهاره است که برای کشت بهاره باز شود و اگر بارندگی را تا این مدت نداشته باشیم آب تقریبا ۱۰ فروردین ماه باز می‌شود.