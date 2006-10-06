احتمالا امروز تصميمي در نشست لندن درباره اعمال تحريم عليه ايران گرفته نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اظهارداشت :"ما زماني براي تصميم گيري نداريم، زيرا كاندوليزا رايس به دليل نقص فني درهواپيماي نظامي اش در ورود به لندن تاخيرخواهد داشت ".



بنا براين گزارش، سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه نيز بايد در نشست كابينه روسيه شركت كند .



سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا همچنين تصريح كرد كه مقامهاي پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آلمان احتمالا روز دوشنبه يا سه شنبه با برگزاري يك كنفرانس تلفني درباره اين موضوع بيشتر گفتگو خواهند كرد .



وي با بيان اينكه نمي تواند پيش بيني كند كه درنهايت چه تصميمي گرفته خواهد شد،افزود:"بسيار زود است در اين باره سخن گفت ".

احتمالا رايس امروزبه نشست لندن يك ساعت ديرتر خواهد رسيد و اين نشست بدون وي آغاز خواهد شد .



مك كورمك همچنين درباره تاخير سفررايس به لندن اظهارداشت :"هواپيماي نظامي كه امروز رايس را به اربيل عراق آورد به دليل ترك برداشتن تيغه توربين موتورش نتوانست به موقع اين شهر را ترك كند و به اين دليل عزيمت وزير امور خارجه آمريكا بيش از دوساعت به تاخير افتاد ".