۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۱۴

/ بر اثر بارندگي هاي اخير /

معابر برخي از شهرهاي مازندران دچار آب گرفتگي شده است

مسئول ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه مازندران گفت: بارندگي چند ساعت گذشته باعث آب گرفتگي معابر و خيابان هاي برخي از شهرهاي استان شد.

بهزاد پورمحمد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: بارندگي شديد كه در 48 ساعت گذشته در غرب مازندران آغاز شده بود ، در شهرهاي تنكابن و رامسر شدت بيشتري داشت و هم اكنون دامنه آن به شرق استان نيز رسيده است و باعث آب گرفتگي معابر و جاده هاي ساري و برخي از نقاط اين استان شده است.

مسئول ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان مازندران ادامه داد: هم اكنون نيروهاي امدادي ، هلال احمر ، نيروي انتظامي ، راه و ترابري آمادگي كامل دارند و خدمت رساني به مردم در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

به گفته وي ، بارندگي در مازندران تا فردا ادامه خواهد داشت و جبهه باران زا با شدت بيشتري از مناطق شرق استان خارج خواهد شد.

پورمحمد در خصوص خسارات احتمالي ناشي از اين بارندگي ها ، اظهار داشت: پس از بررسي هاي نهايي ، ميزان خسارات متعاقبا اعلام خواهد شد.

