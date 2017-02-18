ویزای ایران و آذربایجان لغو نشد/ تسهیل در صدور روادید الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، مرداد ماه امسال در سفر رسمی حسن روحانی، رئیس جمهور به باکو، ایران و جمهوری آذربایجان، ۶ سند و یادداشت تفاهم همکاری در راستای تعمیق و تقویت روزافزون روابط و همکاری‌های دوجانبه امضا کردند، که امضاء سند برنامه اجرایی همکاری‌ها در زمینه گردشگری میان دو کشور بین سازمان صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و سازمان مربوطه در کشور آذربایجان از جمله مواردی بود که مورد توافق قرار گرفت.

الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان در نشست مشترک با حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان، با اعلام خبر تسهیل صدور روادید میان ایران و آذربایجان، گفت: از این به بعد هموطنان ایران و آذربایجان بدون ویزا به کشورهای هم سفر می‌کنند.

اما گویا تا اجرایی شدن این تصمیم زمان زیادی لازم است چون با گذشت حدود ۶ ماه از این دیدار، هنوز روادید بین ایران و آذربایجان لغو نشده است.

حسن پاک آیین سفیر کشورمان در باکو پیرو این موضوع توضیح داده که در مرحله اول مسئله لغو ویزا مطرح نیست، در مرحله اول دو کشور تسهیلات فرودگاهی را برای سفر اتباع خود در نظر می‌گیرند و پس از آن در حدود سه ماه دیگر تسهیلات صدور روادید در مبادی ورودی مرزهای دوکشور یعنی در مرزهای آستارا و بیله سوار برقرار می شود و در مرحله سوم با تکمیل امکانات فنی دو کشور وارد مرحله نهایی این روند یعنی لغو روادید خواهند شد.

اکنون گردشگران ایرانی که بخواهند به این کشور سفر کنند باید چیزی حدود ۲۰ دلار هزینه برای ویزا بدهند و سه تا چهار روز کاری نیز زمان بگذارند.

در این باره، نسرین جاویدفر نماینده اطلاع‌رسانی گردشگری ایران در باکو به خبرنگار مهر گفت: ویزای ایران و باکو لغو نشده، فقط نسبت به گذشته تسهیل شده است یعنی از طریق اینترنت می‌توان ویزای الکترونیکی گرفت آن هم در سه روز کاری. حتی گردشگران ایرانی که ویزا کارت یا مسترکارت داشته باشند می‌توانند بدون مراجعه به کنسولی این ویزا را به راحتی دریافت کنند. مردم آذربایجان برای آمدن به ایران مشکل ویزا ندارند چون ایران ویزا را برای مردم این کشور لغو کرده است.

با این وجود تورهای نوروز ۹۶ باکو هم از طریق زمینی و هم از طریق هوایی توسط آژانس‌های مسافرتی فروخته می‌شود آنچه که اکنون در پکیج تورهای باکو مشاهده می‌شود برای سفر سه شب و چهار روز به مرکز آذربایجان از طریق یکی از ایرلاین های ایرانی باید حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بپردازند.

این نرخ برای سفرهای هوایی از تهران است اما برای کسانی که بخواهند از تبریز هم به باکو بروند نرخ تور چندان تفاوتی ندارد بلکه بیشترین تفاوت در ستاره هتل و کیفیت اجرای تور است.

در این باره، رشید رجب‌پور نائب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: قیمت‌ها برای سفر از تهران و یا تبریز به مقصد باکو تفاوتی نمی‌کند. شاید تفاوت در مسیر زمینی باشد که آن هم حدود ۵ ساعت راه از تبریز تا مرز بیله سوار و از آنجا هم حدود یک ساعت تا مرز باکو فاصله است. معطلی مرز هم زیاد نیست مگر در ایام نوروز که آن هم حدود یک ساعت است.

وی درباره اینکه چه تعداد گردشگر از تبریز به باکو می‌روند گفت: با وجود اینکه در ترکیه شاهد اتفاقات متعدد هستیم اما هنوز نتوانسته‌ایم که جایگزینی برای این کشور از نظر خدمات، امکانات و قیمت داشته باشیم حتی در دو بار نظرسنجی از مسافران ایرانی آنها بازهم ترکیه را اولین مقصد سفر دانستند. پس از آن باکو و گرجستان بیشترین مسافر را دارد.

رجب‌پور گفت: پیش از این کسانی که یک بار به ارمنستان رفته بودند در هنگام ورود به باکو باید پاسخ می‌دادند که چرا به ارمنستان رفته‌اند و برعکس. اما اکنون دیگری کسی به این مسائل کاری ندارد.

سفر به باکو برای ایرانی‌ها یکی از سفرهای ارزان و آسان است چرا که ایرانی‌های زیادی به این شهر تردد دارند و هزینه سفر به آن نیز در ایامی غیر از نوروز خیلی گران نیست. هر چند که در ایام نوروز این نرخ‌ها بسیار بالا می‌رود.