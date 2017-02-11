استاندار بغداد اعلام کرد: ۴کشته و ۳۲۰زخمی در تظاهرات امروز بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، علی التمیمی استاندار بغداد از کشته شدن چهار تظاهرات کننده و زخمی شدن ۳۲۰ نفر دیگر در جریان تظاهرات امروز بغداد خبر داد.

وی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواست که کمیته حقیقت یاب در این زمینه تشکیل دهد.

این در حالی است که دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح دستور تحقیقات کامل درباره تحولات تظاهرات امروز بغداد را داده است.

از سوی دیگر سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان مطابق قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد.