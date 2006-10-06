بلغارستان هم نيرو به لبنان اعزام مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، دولت بلغارستان 29 سپتامبر پيشنهاد اعزام يك فروند ناو به همراه يكصد و شصت خدمه براي كمك به نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان را ارائه كرده بود.



وزير دفاع بلغارستان قبلا اعلام كرده بود صوفيه با اعزام دست كم 130 نيروي نظامي به لبنان در ماموريت نيروهاي صلح بان سازمان ملل (يونيفل)شركت مي كند.



وسلين بليزناكوف اعلام كرد: انتظار مي رود نيروهاي بلغارستان طي روزهاي 15 اكتبر تا 15 دسامبر به لبنان اعزام شوند.

وي همچنين گفت : دولت بلغارستان رسما درباره اعزام نيرو به بلغارستان تصميم خواهد گرفت و قرار است طرح اوليه نيز براي تصويب به پارلمان اين كشور ارائه شود.

ازسوي ديگرجنگنده هاي رژيم صهيونيستي امروزدوباره حريم هوايي لبنان را نقض كردند.



يك فروند جنگنده رژيم صهيونيستي ظهر امروز جمعه در ارتفاع پايين بر فراز منطقه بقاع و شهر بعلبك در شرق لبنان به پرواز درآمد.



با گذشت بيش از يك ماه از برقراري آتش بس درجنوب لبنان،ارتش رژيم صهيونيستي با ناديده گرفتن قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به نقض حريم هوايي لبنان ادامه مي دهد.



قطعنامه 1701 بر خروج كامل نظاميان رژيم صهيونيستي از خاك لبنان و استقرار 15 هزارنظامي لبناني و 15 هزار نيروي سازمان ملل متحد ( يونيفل) در جنوب لبنان تاكيد دارد ز