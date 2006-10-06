گروه 1+5 درباره اعمال تحريم عليه ايران تصميم گيري نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، نشست وزراي امورخارجه آمريكا، انگليس ، روسيه ، چين ،فرانسه وآلمان امروز ساعت 5 بعد ازظهر به وقت محلي درلندن برگزارخواهد شد .



ژان باتيست ماتئي گفت : آنچه مي توانم بگويم اين است كه مذاكرات لندن براي بررسي اقدامات بعدي در چارچوب قطعنامه 1696 خواهد بود، اين قطعنامه كاملا واضح است.



وي درباره اينكه آيا در اين نشستها تحريمها درباره ايران بررسي خواهد شد، اظهار داشت : خير، من بار ديگر تاكيد مي كنم كه اين نشست تنها براي بررسي اقدامات بعدي است و من درباره نتايج آن اطلاعي ندارم، امروز درباره جزئيات اقداماتي كه بايد در چارچوب بند 41 فصل هفت منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شود، بحث نخواهد شد و اين مسئله درچارچوب وظايف شوراي امنيت است.

شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيز اعلام كرد كه به دليل تاخير كاندوليرا رايس وزير امور خارجه آمريكا به لندن درباره اعمال تحريم عليه ايران تصميم گيري نخواهد شد .



سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه اظهار داشت : نمي توانم درباره نتايج پيش داوري كنم، اما بايد بدانيم كه تا كنون پاسخ ايراني ها راضي كننده نبوده است، اين قطعنامه به طور طبيعي بازگشت پرونده ايران را به شوراي امنيت و بررسي برخي اقدامات در اين زمينه بر اساس ماده 41 منشور سازمان ملل متحد در نظر گرفته است.



وي با اشاره تلويحي به وجود اختلاف ميان اعضاي دائم شوراي امنيت و آلمان درباره نحوه تعامل با ايران ابراز اميدواري كرد تا به گفته وي وحدت اين گروه درباره موضوع هسته اي ايران باقي بماند.



ماتئي در پاسخ به سوالي در اين باره كه سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه با تحريم ايران مخالفت كرده است، گفت : در اين باره قطعنامه اي وجود دارد، يعني قطعنامه 1696 و همچنين شش كشور در نشستي در تاريخ 12ژولاي (21 تير) بيانيه اي را درباره ايران صادر كردند كه اين قطعنامه راه را براي اقدامات بعدي مشخص كرده است، البته بايد گفت كه حساسيت كشورها ممكن است در مورد موضوع هسته اي ايران متفاوت باشد، كه اين مسئله در اظهار نظرها منعكس مي شود، با وجود اين تفاوتها، وحدت جامعه بين المللي درباره مسئله ايران مهم است.