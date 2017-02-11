زمان آزمون عملی رشته موسیقی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، متقاضیان رشته موسیقی مقطع کارشناسی پیوسته واحد تهران مرکزی لازم است برای انجام مصاحبه فرهنگی و آزمون عملی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه به دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی مراجعه کنند.

خواهران داوطلب این رشته باید روز سه شنبه ۲۶ بهمن و برادران روز چهارشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۴ به دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی واقع در خیابان انقلاب، تقاطع خیابان فلسطین مراجعه کنند.

نتیجه قطعی پذیرش دعوت شدگان به آزمون عملی این رشته متعاقباً اعلام می شود.

ضمناً لازم است این افراد مبلغ ۳۰۰ هزار ریال (۳۰ هزار تومان) بابت هزینه برگزاری آزمون عملی به شماره حساب ۰۲۱۵۹۵۵۸۶۳۰۰۰ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (قابل پرداخت در کلیه شُعب بانک ملی) واریز کرده و فیش بانکی آن را در هنگام مراجعه برای مصاحبه تحویل دهند.

متقاضیان مشمول لازم است تا اعلام نتایج مصاحبه و اعلام اسامی افراد قبول قطعی، تکلیف وظیفه عمومی خود را به موقع انجام دهند تا با مشکل مواجه نشوند.