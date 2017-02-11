  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۶

زمان آزمون عملی رشته موسیقی دانشگاه آزاد اعلام شد

زمان آزمون عملی رشته موسیقی دانشگاه آزاد اعلام شد

زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته موسیقی دوره کارشناسی پیوسته برای پذیرش در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، متقاضیان رشته موسیقی مقطع کارشناسی پیوسته واحد تهران مرکزی لازم است برای انجام مصاحبه فرهنگی و آزمون عملی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه به دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی مراجعه کنند.

خواهران داوطلب این رشته باید روز سه شنبه ۲۶ بهمن و برادران روز چهارشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۴ به دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی واقع در خیابان انقلاب، تقاطع خیابان فلسطین مراجعه کنند.

نتیجه قطعی پذیرش دعوت شدگان به آزمون عملی این رشته متعاقباً اعلام می شود.

ضمناً لازم است این افراد مبلغ ۳۰۰ هزار ریال (۳۰ هزار تومان) بابت هزینه برگزاری آزمون عملی به شماره حساب ۰۲۱۵۹۵۵۸۶۳۰۰۰ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (قابل پرداخت در کلیه شُعب بانک ملی) واریز کرده و فیش بانکی آن را در هنگام مراجعه برای مصاحبه تحویل دهند.

متقاضیان مشمول لازم است تا اعلام نتایج مصاحبه و اعلام اسامی افراد قبول قطعی، تکلیف وظیفه عمومی خود را به موقع انجام دهند تا با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 3904363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها