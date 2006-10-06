آمريكا براي به زانو درآوردن ملت فلسطين تلاش مي كند / هرگز اسرائيل را به رسميت نخواهيم شناخت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،"اسماعيل هنيه" نخست وزيردولت فلسطين امروز در تجمع بزرگ طرفداران جنبش حماس درغزه كه به منظوراعلام حمايت از دولت حماس برگزار شد، تاكيد كرد كه دولت فلسطين هرگز اسرائيل را به رسميت نمي شناسد .



هنيه درعين حال براي قبول و پذيرش آتش بس با اسرائيل درمقابل اعلان دولت فلسطين مستقل درسرزمين هاي اشغالي سال 1967 اعلام آمادگي كرد.

نخست وزيرفلسطين درادامه اين سخنان دربين ده ها هزارنفرازطرفداران حماس،دولت آمريكا را مسئول تحريم مالي و اقتصادي عليه كابينه خود دانست و واشنگتن را به تلاش براي به زانو درآوردن ملت فلسطين متهم كرد.

"هنيه" تاكيد كرد: دولت كنوني به اراده ملت روي كار آمد و ازمشروعيت متعدد نيزبرخورداراست، مشروعيتي ملي كه از طريق انتخابات و مشروعيت جهادي به وجود آمد.

وي با بيان اينكه دولت حماس از بطن مقاومت زاده شد، گفت :"به كساني كه درتلاش براي براندازي دولت حماس هستند مي گوييم خودتان را خسته نكنيد".

نخست وزيرفلسطين افزود: اگر هردولتي مانند دولت فلسطين مورد تحريم ، ترورها و فشار قرارمي گرفت، ازهمان ماه هاي اول و دوم سقوط مي كرد.

"هنيه" با تمجيد ازفلسطيني هاي آواره كه درخيمه ها زندگي مي كنند، گفت : روزي آنان به فلسطين برمي گردند.

درحين سخنراني "هنيه" دچارحالت سرگيجه و ضعف شد، به طوري كه به مدت تقريبا يك ربع سخنراني اش متوقف شد و بعد ازمدتي درجايگاه سخنراني قرارگرفت و با تشويق طرفداران حماس سخنراني خود را ادامه داد.

طرفداران حماس با دردست داشتن پرچم هاي سبزاين جنبش درباشگاه ورزشي اصلي غزه تجمع كردند.

به گزارش راديو سوا، دراين تجمع كه اعضاي دولت حماس و مجلس قانونگذاري فلسطين نيزحضورداشتند ، نخست وزيرفلسطين اعلام كرد : دولت فلسطين تحت محاصره ظالمانه اي به رهبري آمريكا و طرف هاي خارجي و داخلي براي به زانو درآوردن ملت فلسطين قرارگرفت.

"اسماعيل هنيه" درمورد اوضاع داخلي فلسطين تصريح كرد: بيش از76 تن ازنمايندگان و وزراي حماس درچارچوب طرح به زانو درآوردن دولت فلسطين دستگيرشدند. وي گفت : حوادثي كه اين روزها سرزمين فلسطين شاهد آن است و شامل اعتصاب ها و تظاهرات ها مي شود، ازطرف برخي ازگروه هاي داخلي تحريك مي شود.

به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، نخست وزيرفلسطين درادامه تاكيد كرد: من به عنوان نخست وزير دولت فلسطين براي سفر به كشوري به جز قطر، دعوت رسمي نشدم .



"هنيه" همچنين دراين سخنراني خود به "ياسرعرفات" رئيس سابق تشكيلات خودگردان فلسطين ، "شيخ احمد ياسين" وشهيدان مصر درسالروز پيروزي اكتبر سال 1973 درود وسلام فرستاد.

بعد ازانتخاب دولت حماس، كشورهاي غربي و درراس آن آمريكا با قطع كمك هاي مالي به اين دولت، ادامه اين كمك ها را منوط به پذيرش توافق نامه سابق سازمان آزادي بخش فلسطين( ساف) و به رسميت شناختن اسرائيل دانستند.

اين درحالي است كه سخنگوي كابينه رژيم اسرائيل درواكنش به اظهارات نخست وزير فلسطين اعلام كرد: سخنان اسماعيل هنيه ارزشي ندارد.