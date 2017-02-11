۱۲۵میلیون تومان کمک بلاعوض به روستاهای سرخه اختصاص یافت

علیرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خلال سفر یکروزه به استان سمنان، ضمن بیان اینکه رسیدگی به همه ‌مسائل و مشکلات سرخه به مثابه زادگاه رئیس دولت یازدهم مطالبه آحاد مردم این شهرستان است، ابراز داشت: نگاه ویژه به مناطق محروم و روستایی یکی از دستاوردهای ویژه انقلاب اسلامی است که امروز خوشبختانه شاهد اشاعه خدمات به روستاها هستیم.

وی افزود: در راستای ترویج این خدمات و در سالگرد سی و هشتمین بهار فجر، ۱۲۵میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای اتمام منازل مسکونی روستاهای سرخه تخصیص یافت که امیدواریم مردم این شهرستان بتوانند از این تسهیلات در روزهای ابتدایی سال نو بهترین بهره را ببرند و این امر عیدی بنیاد مسکن به این اقشار باشد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای بهسازی و مرمت راه های داخلی روستاهای سرخه در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: یکی از خدمات بنیاد مسکن در اختیار نهادن قیر رایگان و آسفالت برای معابر روستایی است که این امر می تواند تسهیل در عبور و مرور را برای روستاییان هموار کند.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از اختصاص اعتبار تکمیل گلزار شهدای سرخه خبر داد و گفت: مجموعه گلزار شهدای این شهرستان یکی از طرح های استان سمنان است که برای تکمیل نیازمند اعتبار بود لذا ۱۰۰میلیون تومان اعتبار نیز برای تکمیل آن در اختیار این مجموعه قرار گرفت که امیدواریم به زودی شاهد اتمام عملیات اجرایی آن باشیم.

وی با بیان اینکه سرخه دارای ۲۰۰شهید است، ابراز داشت: بیش از ۱۱۰شهید این شهرستان در گلزار شهدای سرخه حضور دارند که این امر ایجاب می کند تا شرایط ظاهری و زیرساختی گلزار شهدای این شهر در دستور کار قرار گیرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به سوالی با موضوع اقدامات زیر ساختی در دستور کار این نهاد در سرخه، بیان داشت: یکی از مکان هایی که خیر دنیا و آخرت را به همراه دارد تکمیل و بهره برداری از مساجد است که بدین منظور بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان برای مسجد ولیعصر(عج) سرخه در نظر گرفته شد.

تابش در ادامه ضمن اشاره از حمایت ها و پیگیری های انجمن خیران، اظهار داشت: انجمن خیران کارکرد بسیار خوبی را در جامعه به همراه دارد که امیدواریم در انجام اقداماتی مانند ساخت مسکن، مسجد و مدرسه خیران بتوانند ورود بیشتری داشته باشند تا بتوان به اهداف نظام مقدس جمهوری که خدمت رسانی به مردم است دست یافت.