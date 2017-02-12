عوارض زایمان کودک را در معرض ریسک ابتلا به اوتیسم قرار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله عوارض و مشکلات زایمان که بالاترین ارتباط را با اختلال اوتیسم دارند عبارتند از آسفیکسیا (کمبود اکسیژن در طول فرایند زایمان) و پری-اکلامپسیا (وجود علائم فشارخون بالا و علائم اسیب به سایر اعضای بدن).

سایر موارد و مشکلات بارداری که مرتبط با اوتیسم هستند عبارتند از جداشدن زودهنگام جفت از رحم، چرخش عرضی جنین، سخت زایی/ اندازه یا موقعیت غیرطبیعی جنین، و بندناف پایین افتاده.

در این مطالعه، محققان گزارشات سلامت ۵۹۴,۶۳۸ کودک متولدشده در بیمارستان های کالیفرنیای جنوبی را از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۹ بررسی کردند. در طول این مدت ۶۲۵۵ نفر از این کودکان مبتلا به اوتیسم تشخیص داده شدند که ۳۷ درصدشان عوارض زایمان را تجربه کرده بودند.

محققان دریافتند کودکانی که در معرض مشکلات زایمان قرار داشتند در مقایسه با سایر کودکانی که این شرایط را تجربه نکرده بودند، ۱۰ درصد بیشتر در معرض ابتلا به اوتیسم قرار داشتند. این ریسک برای نوزادانی که از قبل از وضع حمل در معرض مشکلات بارداری قرار داشتند ۲۲ درصد بود.

مطالعه نشان داد کودکانی که هم قبل و هم در طول زایمان در معرض این مشکلات بودند ۴۴ درصد بیشتر از سایر کودکان در معرض ریسک اختلال اوتیسم بودند.