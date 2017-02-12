سوارکاران همدانی در جام «پدیده سازان» خوش درخشیدند

وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش سوارکاران همدانی در رقابتهای جام «پدیده سازان» اظهار داشت: آیدین حمیدی پسند سوارکار پرورشیافته مکتب سوارکاری همدان به مربیگری رضا بخشی موفق شد بر سکوی نخست این دور از رقابتها بایستد.
وی افزود: همچنین کیانا احمدی با مربیگری قاسم قاسمی و باوجود مصدومیتهای هفته اخیر در باراژ مسابقات و رده نوجوانان در جایگاه هفتم قرار گرفت.
رئیس هیئت سوارکاری استانهمدان با اشاره به نتایج سایر سوارکاران همدانی گفت: ایمان سخنور به مربیگری نوروز زاده دوازدهم شد و در رده نونهالان فرزاد سهیل قاسمی نمایش خوبی به اجرا گذاشت.
وی با اشاره به پتانسیل سوارکاران همدانی بیان کرد: طی ۲۲ سال گذشته سابقه نداشته که سوارکاران همدانی به مسابقهای بروند و دستخالی از این مسابقات برگردند و صاحبمقامی نشوند.
رئیس هیئت سوارکاری استانهمدان عنوان کرد: طی سالهای گذشته سرمایهگذاری زیادی برای این ورزش در همدان صورت گرفته و بخش خصوصی از هیچ تلاشی برای توسعه این ورزش فروگذار نبوده است.
نظر شما