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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان:

سوارکاران همدانی در جام «پدیده سازان» خوش درخشیدند

سوارکاران همدانی در جام «پدیده سازان» خوش درخشیدند

همدان- رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان گفت: سوارکاران نوجوان همدان در رقابت های جام «پدیده سازان» خوش درخشیدند.

وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش سوارکاران همدانی در رقابت‌های جام «پدیده سازان» اظهار داشت: آیدین حمیدی پسند سوارکار پرورش‌یافته مکتب سوارکاری همدان به مربیگری رضا بخشی موفق شد بر سکوی نخست این دور از رقابت‌ها بایستد.

وی افزود: همچنین کیانا احمدی با مربیگری قاسم قاسمی و باوجود مصدومیت‌های هفته اخیر در باراژ مسابقات و رده نوجوانان در جایگاه هفتم قرار گرفت.

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان با اشاره به نتایج سایر سوارکاران همدانی گفت: ایمان سخنور به مربیگری نوروز زاده دوازدهم شد و در رده نونهالان فرزاد سهیل قاسمی نمایش خوبی به اجرا گذاشت.

وی با اشاره به پتانسیل سوارکاران همدانی بیان کرد: طی ۲۲ سال گذشته سابقه نداشته که سوارکاران همدانی به مسابقه‌ای بروند و دست‌خالی از این مسابقات برگردند و صاحب‌مقامی نشوند.

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان عنوان کرد: طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری زیادی برای این ورزش در همدان صورت گرفته و بخش خصوصی از هیچ تلاشی برای توسعه این ورزش فروگذار نبوده است.

کد مطلب 3904458

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