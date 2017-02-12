۷۰۴ نفر عضو صندوق خرد روستایی در روستاهای جنوب دامغان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی بهاور صبح یکشنبه در آیین امضاء تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان در قالب مشارکت و همکاری در اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن به میزبانی منابع طبیعی این شهرستان با بیان اینکه ۳۸۴ نفر از اعضای صندوق های خرد روستایی دامغان را بانوان تشکیل می دهند، افزود: سرمایه صندوق معادل ۱۸۲ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: با انجام گردش پولی سپرده گذاری شده توسط اعضاء تاکنون و به صورت دوره ای ۲۱۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه در قالب اشتغالزایی و مشاغل خانگی پرداخت شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان تصریح کرد: تاکنون با همکاری و مشارکت مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دوره آموزشی خیاطی برای ۲۱ نفر از بانوان به مدت دو هزار و ۱۰۰ ساعت، دوره آموزشی کیف دوزی به همراه دو دوره مقدماتی و پیشرفته به تعداد ۲۷ نفر و مدت ۲۷۰ نفر ساعت، دوره آموزشی آرایش و پیرایش به تعداد ۳۱ نفر و به مدت سه هزار و ۱۰۰ ساعت در سطح روستاهای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن به مرحله اجرا درآمد که پس از پایان دوره آموزشی و موفقیت به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطا شد.

وی از اجرای نهالکاری در سطح مناطق جنوب دامغان در قالب زیر پروژه تعمیم ترسیب کربن خبر داد و اظهار داشت: اجرای نهالکاری در سطح ۶۰ هکتار، کنترل هرزآب در سطح ۵۰۵ هکتار در مناطق رشم و حسینان با اعتبار ۳۰ میلیون تومان و ازمحل اعتبارات استانی از مهمترین اقدامات و فعالیت های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان است.

بهاور یادآور شد: اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن در دامغان تا کنون توانسته مشکلات و کمبودها را شناسایی و با اجرای طرح های اشتغالزایی و مشاغل خانگی در حل مشکلات مردم منطقه سهیم باشد که ایجاد صندوق های خرد روستایی برای نخستین بار در روستاهای هدف یکی از مهمترین اقدماتی است که به خوبی اجرا و دستاوردهایی را برای روستاییان به همراه داشت.

وی با تقدیر از همراهی و مشارکت مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان در اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن گفت: در آینده نزدیک فرماندار با اتفاق نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از طرح ها و برنامه های اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن بازدید و از نزدیک با اجرای این پروژه آشنا خواهند شد.

دو هزارو ۵۰۰ نفر در 11 روستای جنوب دامغان از سال ۹۲ تحت پوشش پروژه تعمیم ترسیب کربن که از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با همکاری دفتر عمران سازمان ملل، استانداری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اجرا می شود، قرار گرفتند.