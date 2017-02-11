هزینه احداث دیوار مرزی آمریکا- مکزیک؛ فراتر از پیش بینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در واکنش به گزارشی در خصوص فراتر رفتن هزینه های ساخت دیوار مرزی آمریکا- مکزیک از میزان پیش بینی شده، وعده داد که این هزینه ها را کاهش خواهد داد.

وی در دو پیام جداگانه در صفحه توئیتر خود کاستن از هزینه ساخت این دیوار را وعده داد، اما به نحوه عملی نمودن این وعده خود اشاره ای نکرد.

گفتنی است که خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه جزئیات یک گزارش درون سازمانی متعلق به وزارت امنیت داخلی آمریکا را منتشر کرد که طبق آن، هزینه احداث دیوار در امتداد مرز مشترک آمریکا- مکزیک بالغ بر «۲۱.۶ میلیارد دلار» خواهد بود.

این در حالی است که دونالد ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی خود رقم «۱۲ میلیارد دلار» را برای اجرای این پروژه اعلام کرده بود.

در پیام توئیتری که دونالد ترامپ در هنگام اقامت در تفریحگاه خود واقع در سواحل فلوریدا و میزبانی از «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن ارسال کرد، آمده است: «من مطالبی می خوانم مبنی بر اینکه دیوار بزرگ مرزی بیش از آنچه که دولت در ابتدا تصور می کرد، هزینه خواهد داشت؛ اما من هنوز درگیر طرح ریزی یا مذاکره [در خصوص این پروژه] نشده ام». وی در یک پیام توئیتری دیگر نوشت: «هنگامی که درگیر [طرح ریزی یا مذاکره این پروژه] شوم، درست مانند برنامه جت جنگنده اِف- ۳۵ یا برنامه هواپیمای شماره یک نیروی هوایی، قیمت پایین خواهد آمد».

شایان ذکر است که احداث یک دیوار در امتداد مرز مشترک آمریکا- مکزیک برای ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی یکی از وعده های مهم انتخاباتی ترامپ بوده است. وی همچنین وعده داد که دولت مکزیک هزینه ساخت این دیوار را به واشنگتن پرداخت خواهد کرد، اما مقامات مکزیک به طور مکرر آن را رد کرده اند.