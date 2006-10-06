زندگي "رويانا" در كنار مادر ميزبان / عمر موجود شبيه سازي شده از موجود طبيعي كوتاهتر است

دكتر "محمدحسين نصر اصفهاني" در گفتگو با خبرنگار فناوري مهر افزود: 7 روز از به دنيا آمدن اين گوسفند شبيه سازي شده مي گذرد و تاكنون مشكل خاصي نداشته است.

رئيس پايگاه تحقيقاتي رويان در اصفهان افزود: از نظر تغذيه مشكل خاصي ندارد و به راحتي شيرهاي طبيعي و خشك را مصرف مي كند.

وي يادآور شد: يك دامپزشك از دانشگاه علوم پزشكي تهران به گروه اضافه شده است تا مراقبت هاي "رويانا" به نحو موثرتري افزايش يابد.

نصر اصفهاني خاطرنشان كرد: دومين بره شبيه سازي شده ايراني در زمان تولد كمي زودتر از موعد مقرر به دنيا آمده است و تا حدودي نارس است و طبيعي است كه به مراقبت هاي بيشتري نياز دارد.

وي افزود: سن گوسفندي كه "رويانا" از آن شبيه سازي شده در زمان همانند سازي يك سال بوده و برخي از دانشمندان معتقدند كه بره شبيه سازي شده پس از رشد تا حدود 2 سال كمتر از گوسفنداني كه از طريق طبيعي به دنيا آمده اند، عمر داشته باشد.

به گزارش مهر، دومين گوسفند شبيه سازي شده ايراني بامداد روز شنبه 8 مهر ماه در پايگاه تحقيقاتي اصفهان پژوهشكده رويان به دنيا آمد.