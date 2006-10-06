۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۸:۴۵

زندگي "رويانا" در كنار مادر ميزبان / عمر موجود شبيه سازي شده از موجود طبيعي كوتاهتر است

دكتر نصر اصفهاني گفت: "رويانا" در وضعيت خوبي بسر مي برد و به تازگي در كنار مادر ميزبان خود قرار داده شده است تا شرايط طبيعي بهتري براي اين بره شبيه سازي شده بوجود بيايد.

دكتر "محمدحسين نصر اصفهاني" در گفتگو با خبرنگار فناوري مهر افزود: 7 روز از به دنيا آمدن اين گوسفند شبيه سازي شده مي گذرد و تاكنون مشكل خاصي نداشته است.

رئيس پايگاه تحقيقاتي رويان در اصفهان افزود: از نظر تغذيه مشكل خاصي ندارد و به راحتي شيرهاي طبيعي و خشك را مصرف مي كند.

وي يادآور شد: يك دامپزشك از دانشگاه علوم پزشكي تهران به گروه اضافه شده است تا مراقبت هاي "رويانا" به نحو موثرتري افزايش يابد.

نصر اصفهاني خاطرنشان كرد: دومين بره شبيه سازي شده ايراني در زمان تولد كمي زودتر از موعد مقرر به دنيا آمده است و تا حدودي نارس است و طبيعي است كه به مراقبت هاي بيشتري نياز دارد.

وي افزود: سن گوسفندي كه "رويانا" از آن شبيه سازي شده در زمان همانند سازي يك سال بوده و برخي از دانشمندان معتقدند كه بره شبيه سازي شده پس از رشد تا حدود 2 سال كمتر از گوسفنداني كه از طريق طبيعي به دنيا آمده اند، عمر داشته باشد.

به گزارش مهر، دومين گوسفند شبيه سازي شده ايراني بامداد روز شنبه 8 مهر ماه در پايگاه تحقيقاتي اصفهان پژوهشكده رويان به دنيا آمد. 
