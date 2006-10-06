هند بايد معاهده NPT را امضا كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باسلر،"جوزف بورل" در ادامه سفريك هفته اي خود به هند درسخناني اظهار داشت : پارلمان اروپا از هند مي خواهد تا پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي را امضا كند،زيرا اين پيمان مي تواند امنيت و ثبات در جهان را تضمين كند.

رئيس پارلمان اروپا با بيان اينكه اتحاديه اروپا از فعاليت صلح آميز هسته اي هند حمايت مي كند،خاطر نشان كرد: امضاي پيمان ان پي تي منجر به افزايش سطح همكاري هسته اي اتحاديه اروپا با هند مي شود .

"بورل" درادامه سخنان خود با اشاره به موضوع هسته اي ايران اظهار داشت : اروپا همواره نسبت به برنامه هسته ‌اي ايران نگران است.

اگرچه انگليس و فرانسه به شدت از توافق همكاري هسته ‌اي هند و آمريكا حمايت كرده ‌اند، اما براي آغاز همكاري هسته ‌اي با دهلي‌ نو در انتظار تصويب نهايي كنگره آمريكا بوده تا ممنوعيت چند دهه ‌اي انتقال فناوري هسته ‌اي و تجهيزات آن به هند برطرف شود.

رئيس پارلمان اروپا از تاريخ 30 دسامبر براي يك هفته به دعوت رئيس پارلمان هند راهي اين كشور شده است.