۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۹:۳۹

رئيس پارلمان اروپا :

هند بايد معاهده NPT را امضا كند

رئيس پارلمان اروپا توسعه همكاريهاي هسته اي هند با اتحاديه اروپا را منوط به امضاي پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي از سوي دهلي نو دانست .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باسلر،"جوزف بورل" در ادامه سفريك هفته اي خود به هند درسخناني اظهار داشت : پارلمان اروپا از هند مي خواهد تا پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي را امضا كند،زيرا اين پيمان مي تواند امنيت و ثبات در جهان را تضمين كند.

رئيس پارلمان اروپا با بيان اينكه اتحاديه اروپا از فعاليت صلح آميز هسته اي هند حمايت مي كند،خاطر نشان كرد: امضاي پيمان ان پي تي منجر به افزايش سطح همكاري هسته اي اتحاديه اروپا با هند مي شود .

"بورل" درادامه سخنان خود با اشاره به موضوع هسته اي ايران اظهار داشت : اروپا همواره نسبت به برنامه هسته ‌اي ايران نگران است.

اگرچه انگليس و فرانسه به شدت از توافق همكاري هسته ‌اي هند و آمريكا حمايت كرده ‌اند، اما براي آغاز همكاري هسته ‌اي با دهلي‌ نو در انتظار تصويب نهايي كنگره آمريكا بوده تا ممنوعيت چند دهه ‌اي انتقال فناوري هسته ‌اي و تجهيزات آن به هند برطرف شود.

رئيس پارلمان اروپا از تاريخ 30 دسامبر براي يك هفته به دعوت رئيس پارلمان هند راهي اين كشور شده است.

