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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۹

امام جمعه قزوین:

صیانت از محیط زیست وظیفه ای شرعی است

صیانت از محیط زیست وظیفه ای شرعی است

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: صیانت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن وظیفه ای شرعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه قزوین، آیت الله عابدینی در دیداربا سیدمحمد مجابی، معاون حقوقی سازمان محیط زیست گفت: حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تکلیف شرعی است.

آیت ‌الله عابدینی بیان کرد: باید موضوع حفظ و حراست از محیط زیست، به دغدغه‌ای همگانی تبدیل شود.

وی با تأکید بر این‌که هیچ انسانی نمی‌تواند نسبت به محیط زیست بی‌تفاوت باشد، تصریح کرد: اگر همه مسئولان در بخش‌های مختلف جامعه دست به دست هم دهند، مردم با جدیت بیشتری در حفظ و حراست از محیط زیست پای کار می‌آیند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به اهمیت احکام محیط زیست، خاطرنشان کرد: توجه به فقه محیط زیست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که اجرای آن آسیب‌ها را از میان خواهد برد و فرصت‌ها را افزایش می‌دهد.

وی یادآورشد: حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تکلیف شرعی است وآموزه‌ها و قوانین دینی در راستای حفظ منابع طبیعی و خدادادی است که با اجرایی کردن آن‌ها می‌توانیم حافظ محیط زیست باشیم.

آیت‌الله عابدینی اضافه کرد: خداوند فرمان داده است امانت‌های الهی به اهلش سپرده شوند و اگر حفظ و حراست از محیط زیست را به اهلش بسپاریم، از آسیب دور می‌ماند و به سلامت در اختیار نسل‌های بعدی قرار خواهد گرفت.

در ابتدای این دیدار محمد مجابی، معاون حقوقی سازمان محیط زیست گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای حفظ و حراست از محیط زیست و زمین‌خواری ارائه کرد.

کد مطلب 3904504

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