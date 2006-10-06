مكانيزم ناشناخته تشكيل فولورين و تلاش براي تعيين معماري آن

به گزارش خبرگزاري مهر، علي ‌رغم مطالعات زياد انجام گرفته روي مكانيزم تشكيل C60 و فولرين‌ هاي بزرگتر مرتبط با آن هنوز اين مكانيزم به طور كامل شناخته نشده است. به منظور مشخص شدن مكانيزم خودآرايي اتمي اين مواد، يك شبيه ‌سازي ديناميكي مولكولي شيمي كوانتومي در دماي بالا روي سيستم ‌هاي مدل بخار كربني كه در ابتدا شامل مولكول‌هاي C2 بوده‌ اند صورت گرفته است.



اين شبيه ‌سازي يك مكانيزم پيوسته‌ را براي نحوه خودآرائي طبيعي قفس‌ هاي بسيار منظم فولرين تحت شرايط غيرتعادلي آشكار مي ‌سازد. اين مكانيزم به دنبال يك سري فرآيندهاي برگشت ‌ناپذير از پلي ‌مريزاسيون مولكول‌هاي C2 تا تحريك ارتعاشي فولرين‌ هاي بسيار بزرگ صورت مي‌گيرد، به نحوي كه با تبخير مولكول‌هاي C2 منقبض شده و به كره‌ هاي كوچك‌ تر تبديل مي‌شوند.



بر اساس گزارش ستاد توسعه فناوري نان، گونه ‌هاي C60 و C70 كوچكترين و از لحاظ سنتيكي پايدارترين گونه‌ هاي فرآيند انقباض هستند.

اين محققان نشان دادند انرژي پتانسيل مرتبط با رشد قفس فولرين بسيار بزرگ كه با متوسط انحناي خوشه‌اي اندازه‌ گيري شده، همواره رو به كاهش است و اين موافق با تئوري عملكردي دانسيته است.



اين مكانيزم تشكيل فولرين بهترين مثال براي خودآرائي ديناميكي است كه به سمت ساختارهاي پراكنده، دور از حالت تعادلي ترموديناميكي، رهبري مي‌ كند و اين روش كوچك‌ سازي ساختارهاي بسيار بزرگ، يك توضيح واقعي از توزيع اندازه قفس‌ ها در يك فرآيند بهينه ‌سازي تصادفي سازگار با چندين مشاهدات آزمايشگاهي مهم، ارائه مي‌ دهد.