خبرگزاری مهر - گروه استانها: حوادث آزادراه خرمآباد - پل زال بهعنوان گلوگاه محور ترانزیتی شمال - جنوب در چند سال اخیر گویا برای همه عادی شده است، از ریزش صخره و کوهگرفته تا مسدود شدن جاده و تونلها.
لاین اضطراری در آزاد راه در حال احداث است
ماجرا ازاینقرار است که صخرهها و کوههای حاشیه آزادراه خرمآباد - پل زال به دلیل نوع خاک منطقه مستعد ریزش و لغزش هستند و تاکنون در بارانهای مختلف بارها این جاده به دلیل ریزش صخرهها مسدود شده است ولی گوش شنوایی برای تثبیت این صخرهها و پیشگیری از حوادث احتمالی در آینده وجود ندارد، این در حالی است که بارها خبرگزاری مهر در گزارشهای مختلفی از مصائب آزادراهی با گرانترین عوارضی کشور گفت و حوادثی که جدی گرفته نمیشوند.
علی زندی فر مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی آزادراه پل زال - خرمآباد اظهار داشت: آخرین اقدامی که در این رابطه صورت گرفته این بوده که اقدام به لاین اضطراری در این آزادراه کردیم.
وی بابیان اینکه تاکنون کار زیرسازی این لاین اضطراری انجامشده است عنوان کرد: همچنین کار قیرپاشی لاین اضطراری در این آزاد نیز صورت گرفته است.
اگر بارندگیها اجازه دهد لاین اضطراری تا فردا ایجاد میشود
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان بابیان اینکه اگر شرایط آب و هوایی اجازه دهد ما این لاین اضطراری را آسفالت خواهیم کرد گفت: درنهایت این لاین بهصورت اضطراری راهاندازی میشود تا تردد در این محور برقرار شود.
زندی فر گفت: همچنین در ادامه کار ما اقدام به خاکبرداری محل ریزش کوه در این آزادراه خواهیم کرد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر لاین رفت به سمت خوزستان در آزادراه خرمآباد - زال باز است و تردد در آن برقرار است گفت: در حال حاضر ما در لاین برگشت مشکلداریم که در کمترین زمان سعی میکنیم آن را بازگشایی میکنیم.
ضرورت تثبیت خاک منطقه
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در ادامه سخنان خود بابیان اینکه طی ۴۸ ساعت آینده ما شاهد بارندگیهای شدیدی در سطح استان خواهیم بود گفت: اگر بارندگیها اجازه بدهد و دوباره رانش زمین و ریزش کوه نداشته باشیم لاین اضطراری در این آزادراه طی امروز و یا بعد از بارندگیها بازگشایی میشود.
بنابراین گزارش آزادراه خرمآباد - پل زال از محدوده مستعد زمینلغزش عبور کرده است تا در بارندگیها به دلیل جنس خاک منطقه احتمال ریزش صخرههای منطقه بالا برود و این امر طی سال های گذشته حوادثی را به همراه داشت که هر کدام از این حوادث محور ترانزیتی شمال - جنوب را مسدود کرده است.
بخشی از منطقه عبور آزادراه خرمآباد - پل زال از مناطق مستعد رانش محسوب میشود و پیشازاین نیز شاهد اتفاقات مشابه در زمان اجرای پروژه بودهایم که در صورت عدم تثبیت و چارهاندیشی اصولی در این زمینه ممکن است در حوادث آینده شاهد تلفات جدیتر باشیم.
بنابراین گزارش آزادراه خرمآباد - پل زال به طول ۱۰۴ کیلومتر بهعنوان گلوگاه شاهراه ترانزیتی شمال به جنوب کشور با صرف اعتباری بالغبر ۷۵۰میلیارد تومان با مشارکت ۵۰ درصدی بخش خصوصی احداثشده است.
آزادراه خرمآباد - پل زال دارای حدود ۲۶ کیلومتر تونل و سه کیلومتر پل درهای است و برای ساخت این آزادراه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب عملیات کوه بری انجامشده است.
این آزادراه دارای نزدیک به ۲۸ تونل بوده و تونل «گندمکار» بزرگترین تونل این مسیر است که بیش از دو هزار و ۳۰۰ متر طول دارد.
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