معاون اسبق سازمان عقيدتي سياسي ارتش دارفاني را وداع گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وي از فرماندهان عالي رتبه ارتش جمهوري اسلامي ايران بود كه در طول دوران 8 سال جنگ تحميلي و پس از آن در مسئوليت هايي همچون معاون اداري و مالي، معاونت هماهنگ كننده، مشاوره نظامي عقيدتي سياسي نيروي هوايي و معاون نيروي انساني سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران همچون سربازي بي ادعا در خدمت اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و عمل به رهنمودات فرماندهي معظم كل قوا حضرت آيت الله العظمي خامنه اي صادقانه خدمت نمود.

حضور مستمر اين جانباز ايثارگر در مناطق عملياتي دفاع مقدس از جمله مواضع پدافندي نيروي هوايي، جزيره مجنون و مناطق عملياتي غرب كشور، گواه روشني بر جان بر كف بودن ايشان در حفظ و دفاع از كيان ايران اسلامي مان است.

وي از پايه گذاران جهاد سازندگي و پس از آن معاونت جهاد خودكفايي نهاجا (نيروي هوايي ارتش)، اداره عقيدتي سياسي نهاجا و... مي باشند.

لازم به ذكر است آخرين مسئوليت ايشان خدمت در پست معاونت طرح و برنامه سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران بود كه در تير ماه سال جاري بازنشسته گرديدند.

پيكر مطهر اين فرمانده ايثارگر روز شنبه مورخ 15/7/85 ساعت 9 صبح از مقابل منزل وي واقع در منازل مسكوني دوشان تپه جنب ستاد نيروي هوايي ارتش در خيابان پيروزي با حضور مقامات عالي رتبه كشوري و لشكري به سمت بهشت زهراي تهران تشييع مي گردد.

در پايان از عموم ملت شهيد پرور و روزه دار ماه پرفضيلت رمضان و آحاد جوانان ميهن عزيز اسلامي جهت شركت در مراسم تشييع پيكر اين عزيز فقيد دعوت به عمل مي آيد.