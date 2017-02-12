خودکفایی بیش از ۲۰۰۰ مددجوی کرمانشاهی طی امسال

رشید جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از توانمندی و خودکفایی دو هزار و ۱۰۶ مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه طی مدت سپری شده از امسال خبر داد.

وی افزود: این دسته از مددجویان طرح های اشتغال خود را طی سنوات گذشته اجرایی کرده اند و هم اکنون طرح های شغلی آنان به مرحله سود دهی و موفقیت رسیده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: درآمد مددجویان خودکفا شده تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر ۲۰ میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه مددجویان خودکفا شده تنها از منظر اقتصادی توانمند تلقی شده و صرفا از گردونه حمایت های اقتصادی کمیته امداد خارج می شوند، گفت: مددجویان خودکفا شده در صورت نیاز از دیگر خدمات این نهاد از قبیل کارت درمان، بیمه اجتماعی، مشاوره های شغلی رایگان و حمایت های مادی درقالب تسهیلات شغلی مکمل بهره مند می شوند.

جلیلیان با یادآوری اینکه از ابتدای سال ۹۵ تاکنون مددجویان دارای توانایی و مهارت تحت حمایت این نهاد در استان با بهره مندی از تسهیلات اشتغال بیش از سه هزار و ۲۴۵ طرح شغلی اجرا کرده اند، خاطرنشان کرد: هدف کمیته امداد از پرداخت تسهیلات و اجرای طرح های اشتغال، توانمندی اقتصادی و کسب درآمد پایدار توسط مددجویان است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی، اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و اعمال نظارت های فنی و تخصصی بر طرح های شغلی مددجویان سه گام اصلی در توانمندسازی و خودکفایی خانوارهای تحت حمایت به شمار می رود.