آموزش پزشكي قرباني درمان شده است / معاونت پزشكي در وزارت علوم ايجاد مي شود

دكتر " ابراهيم كارخانه اي" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، افزود: مسئله ادغام وزارت رفاه و بهداشت در كميسيون آموزش تصويب و مقرر شد در صورت تصويب اين موضوع در صحن علني مجلس، پيشنهاد بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم نيز در صحن مطرح شود.

وي گفت: صرف نظر از مسئله مديريتي تفكيك آموزش پزشكي با وزارت علوم محاسن بسياري دارد. در حال حاضر به گفته وزير بهداشت 80 هزار تخت بيمارستاني وجود دارد كه از اين تعداد 40 هزار تخت آموزشي است.

كارخانه اي ادامه داد: در بيمارستان هاي آموزشي به دليل اينكه در رابطه با بيماران تحقيقات بيشتري صورت مي گيرد و بيمار به عنوان يك كاربر آزمايشگاهي در نظر گرفته مي شود، هزينه درمان بالا مي رود و اين هزينه را نيز خود بيمار بايد تقبل كند.

نماينده مردم همدان در مجلس با بيان اينكه تفكيك آموزش پزشكي با وزارت علوم هزينه هاي درمان را كاهش و كيفيت آموزش را افزايش مي دهد، افزود: در حال حاضر هزينه هاي پژوهشي بيمارستان هاي آموزشي را بيماران تأمين مي كنند و وزير بهداشت نيز اعلام كرده است 5/1ميليون نفر به خاطر هزينه هاي بيمارستاني به فقر كشيده مي شوند.

كارخانه اي گفت: به دليل ادغام آموزش و درمان، در حالت فعلي آموزش قرباني درمان شده است و با كاهش سطح آموزش سلامت جامعه نيز به خطر مي افتد.

وي با اشاره به يكي ديگر از مشكلات فعلي آموزش پزشكي گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت هم توليد كننده علم و هم مصرف كننده آن است. بدين ترتيب نمي تواند در صورت سوء آموزش در پزشكي، خود را مورد انتقاد قرار دهد. بنابراين مسئله آموزش پزشكي با خود ارزيابي مواجه شده است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص تغييرات احتمالي ساختار وزارت علوم در صورت بازگشت آموزش پزشكي به آن اظهار داشت: تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي با نظر وزارت علوم اداره مي شوند و مانند گذشته يك معاونت جديد به نام معاونت پزشكي در ساختار وزارت علوم شكل مي گيرد.