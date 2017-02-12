برخورد با عوارض درمان های انکولوژی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد بابایی با اشاره به برگزاری سمینار یک روزه برخورد با عوارض درمان‌های انکولوژی، گفت: در درمان سرطان از روش‌های مختلفی مانند شیمی درمانی، پرتو درمانی و درمان‌های هدفمند استفاده می‌شود که این روش‌ها برای درمان بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بیماران در مقابل دریافت خدمات درمانی با عوارضی مواجه می‌شوند که آگاهی و اطلاع از عوارض و روش‌های پیشگیری و به حداقل رساندن این عوارض و کنترل ناملایمات ناشی از سرطان بر عهده متخصص انکولوژیست است.

دبیر علمی سمینار یک روزه برخورد با عوارض درمان های انکولوژی، افزود: هنر پزشک درمانگر سرطان تجویز درمان مناسب و به موقع است و از آن مهم‌تر احاطه به عوارض احتمالی و پیشگیری و کنترل این عوارض است. عوارض درمان‌های سرطان گاه به صورت زودرس و گاهی در مدت طولانی به سراغ بیمار می‌آید که آگاهی داشتن بیمار و پزشک از عوارض ناشی از درمان کمک بسیاری به پیشگیری و کنترل آن می‌کند.

وی ادامه داد: پزشک باید به بیمار و خانواده او در مورد عوارض احتمالی درمان سرطان آگاهی لازم را بدهد تا بتوان با همکاری بهتر از بروز این عوارض مقابله کنیم.

این متخصص انکولوژی گفت:‌ از محورهای برگزاری این سمینار می‌توان به پیشگیری و درمان عوارض سرطان اشاره کرد که در این گردهمایی یک روزه پزشکان و اعضای هیات علمی کشور به بحث و گفتگو می‌پردازند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: در این سمینار در خصوص مباحثی از قبیل عوارض عفونی و خونی درمان سرطان، عوارض گوارشی، پوست و مو، ناباروری و حفظ باروری، عوارض زمان تزریق و ملاحظات حین تزریق داروهای شیمی درمانی و عوارض درمان تومورهای گردن، قفسه سینه، شکم و لگن می‌توان اشاره کرد.

این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی خاطر نشان کرد: متخصصان رادیوتراپی انکولوژی، هموتولوژی انکولوژی، زنان و زایمان، عفونی، داخلی، پزشکان عمومی، کارشناسان رادیوتراپی و پرستاری گروه‌های هدف این سمینار هستند.

به گفته وی، ثبت نام در این سمینار برای گروه‌های هدف به صورت رایگان است.

سمینار یک روزه برخورد با عوارض درمان‌های انکولوژی پنج شنبه ۲۸ اسفند ۹۵ در هتل پارسیان اوین در تهران برگزار می‌شود.