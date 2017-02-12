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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۹

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی:

۱۴ اثر هنری «مدافعان حرم» در خراسان جنوبی تولید شد

۱۴ اثر هنری «مدافعان حرم» در خراسان جنوبی تولید شد

بیرجند- رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی از تولید ۱۴ اثر در زمینه های فیلم، مستند و قطعه موسیقی «مدافعان حرم» در این استان خبر داد.

مجید کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون سه فیلم، سه نماهنگ و هشت قطعه موسیقی در حوزه مدافعان حرم در خراسان جنوبی تولید شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون فیلم «یک روز خاص» رونمایی شده است، افزود: سایر آثار سال آینده همزمان با هفته هنر رونمایی خواهد شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی ادامه داد: این آثار با مشارکت بخش خصوصی و با هزینه کرد بیش از ۱۵ میلیون تومان تولید شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی در حوزه مدافعان حرم انجام داده ایم، اظهار کرد: ارسال کمک های مردمی به سوریه از دیگر اقدامات این حوزه است.

کریمیان ادامه داد: همچنین ارسال دلنوشته های مردم به رزمندگان سوریه از دیگر اقدامات اجرایی بوده که در صورت پاسخ، جواب نامه به دست نویسنده می رسد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ مرسوله کمک های مردمی از استان به سوریه ارسال شده است.

کد مطلب 3904579

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