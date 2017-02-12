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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۶

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بندرلنگه:

سه شکارچی متخلف در بندرلنگه دستگیر شدند

سه شکارچی متخلف در بندرلنگه دستگیر شدند

بندرلنگه - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری سه متخلف شکار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از محیط زیست هرمزگان، سامان قاسمی گفت: این متخلفان از یک گروه حرفه ای حیات وحش بودند. شکارچیان متخلف در شکارگاه کوه سنچول رستاق بخش شیبکوه این شهرستان دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه تصریح کرد: در بازرسی از تلفن همراه متخلفان فیلمی از کشتار ۱۶ راس کل و بزوحشی و۲۲ قطعه تیهوو بدست آمد.

قاسمی با اشاره به اینکه در این رابطه با بررسی ها سه متخلف دیگر شناسایی شدند، تصریح کرد: از این شکارچیان یک قبضه اسلحه برنو غیر مجاز، دو عدد چاقوی سلاخی، دوربین چشمی، یک عدد تبر و مقداری گوشت شکار کشف و ضبط شد.

کد مطلب 3904617

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