«اوراکل» با شکایت ۹ میلیارد دلاری از گوگل تاریخ ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیلیکون بیت، اوراکل که از سال ۲۰۱۰ به علت استفاده بدون اجازه گوگل از اختراعات ثبت شده خود این شرکت را تحت پیگرد قضایی قرار داده، پس از رد شکایت خود در دادگاه های قبلی تقاضای تجدیدنظر کرده و در تلاش است به هر نحو ممکن گوگل را محکوم کند.

اوراکل مدعی است گوگل از کدهای برنامه نویسی اختصاصی این شرکت برای خلق و طراحی سیستم عامل اندروید استفاده کرده است. اوراکل علاوه بر آمریکا شکایت خود را در دادگاه هایی در خارج از این کشور هم مطرح کرده است.

این شرکت می گوید گوگل با استفاده از سیستم عامل اندروید درآمدی ۴۲ میلیارد دلاری داشته و باید ۹ میلیارد دلار به اوراکل غرامت بپردازد.

بر اساس احکام صادره قبلی ادعای اوراکل رد شده، زیرا گوگل قواعد و اصول استفاده منصفانه از کدهای جاوا را رعایت کرده است. اما اوراکل که از این حکم راضی نیست دیروز مجددا در دادگاه تجدیدنظر واشنگتن اقامه دعوا کرد.

گوگل در این مورد خاص اظهارنظر علنی نداشته، اما مدیران آن بارها تصریح کرده اند که کدهای جاوا که اولین بار در دهه ۹۰ میلادی توسط شرکت سان ابداع شده اند رایگان بوده و همگان بدون محدودیت از آن استفاده می کردند. شرکت سان در سال های بعد توسط اوراکل خریداری شد و مالکیت جاوا نیز به دست آن افتاد. گوگل می گوید اوراکل قبلا با استفاده از کدهای جاوا توسط این شرکت مشکلی نداشت و گوگل قرار نیست باید استفاده از ابزار رایگان پولی پرداخت کند.