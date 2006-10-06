سخنگوي حماس در گفتگو با "مهر":‌هرگز از موضع دولت بحران زده با ابومازن مذاكره نمي كنيم

مشير المصري كه دبير كل مجلس قانونگذاري فلسطين هم مي باشد، در گفتگو با گروه بين الملل خبرگزاري مهر تاكيد كرد: ‌رهبران حماس بر اين باورند كه برنامه هاي سياسي دولت وحدت ملي بر پايه سند وفاق ملي امضا شده بين گروه هاي فلسطيني استوار است ودر تمام مذاكرات صورت گرفته از جمله مذاكراتي كه با حضور روحي فتوح فرستاده ويژه ابومازن برگزار شد، حماس تمام تلاش خود را براي كاهش شكاف در ديدگاه هاي دو طرف انجام داد وهمچنان اميدواريم كه روزنه هاي براي خروج از اين بحران سياسي بيابيم.

المصري در مورد نوع وشكل اين روزنه ها وآيا امكان دارد كه حماس اصل مذاكره با رژيم صهيونيستي را كه تمام طرفها فشارهاي خود را عليه حماس براي پذيرش اين اصل انجام مي دهند،بپذيرد،به مهر گفت: بي ترديد سخن گفتن از گفتگوهاي صلح با رژيم صهيونيستي در تفكرات جنبش حماس هم جاي ندارد، برنامه هاي سياسي از جمله سند وفاق ملي هم چنين مسئله اي را از ما نخواسته است، بلكه سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) ورئيس تشكيلات خودگردان را براي انجام مذاكرات با دشمن صهيونيستي موظف كرده واز اين رو اصولا گفتگو با صهيونيستها در حيطه اختصاص واختيارات دولت فلسطيني نيست.

سخنگوي حماس در پاسخ به سئوال ديگر مهر در مورد اينكه برخي از تحليلگران با توجه به محاصره تركيبي اعمال شده عليه ملت فلسطين، حماس را در موضع دولتي بحران زده قرار داده اند ، آيا حماس ايده هايي براي تغيير اسماعيل هنيه با فرد ديگري از رهبران حماس در نخست وزيري فلسطين دارد، به مهر گفت :‌ ما با تفكرات يك فرد يا جريان بحران زده در مذاكرات تشكيل وحدت ملي شركت نمي كنيم ، اين يك مسئله، اما در مورد بقيه سئوال بايد بگويم كه ما بر اين باوريم كه تغيير رويكرد جامعه وايجاد معادله جديدي، ما را از وضعيت شكست هاي متوالي به مرحله ايجاد اصول وچارچوب هاي ريشه اي منتقل مي كند، ما در حال دگرديسي هستيم وهر جرياني در اين شرايط بايد از مراحل سختي بگذرد.

المصري خاطر نشان كرد: از اين رو،هيچ راهي جز تشكيل وحدت ملي در برابر تمام طرف هاي حاضر دراين معادله وجود ندارد، هم محمود عباس(ابومازن) رئيس تشكيلات خودگردان وهم بقيه طرف هاي فلسطيني خوب مي دانند كه راهبردهاي محدودي در اختيار دارند وبهترين وايده آل ترين راهبرد براي همه طرف اين است كه تلاش كنيم با تشكيل دولت وحدت ملي، جبهه داخلي را مستحكم و وحدت فلسطيني ها را حفظ كنيم .

عضو حماس در مورد كارشكني صهيونيستها در آزادي وزرا ونمايندگان مجلس قانونگذاري فلسطين،ضمن آدم ربايي خواندن اين اقدام تاكيد كرد: صهيونيستها سعي دارند به نوعي با اين اقدام خود از حماس باج بگيرند وبا گرو كشي سعي كنند آزادي آنان را منوط به به آزادي جلعاد شليط نظامي به اسارت در آمده آنها در نوار غزه كنند.

سخنگوي حماس در مورد علت سفر ابومازن به چند كشور عربي به جاي حضور در غزه براي ادامه مذاكره با هنيه واعلام برخي از منابع در مورد قصد وي براي افزايش فشار بر حماس از طريق اين كشورها به مهر گفت :‌ ابتدا در مورد علت سفر عباس به خارج از مناطق خودگردان بايد از خود وي در اين رابطه سئوال كنيد، اما ما بر اين باوريم كه عباس خود نيز نيازمند يك دولت وحدت ملي است، همانگونه كه ما نيز به اين دولت نيازمنديم، او گزينه هاي زيادي براي انتخاب ندارد. از سوي ديگر به خوبي آگاهيم كه طرف هايي سعي در افزايش فشار بر حماس دارند تا از اين طريق اين جنبش را وادار به اعطاي امتيازات سياسي كنند وسفر عباس هم در اين چارچوب قرار مي گيرد.