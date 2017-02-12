فرستنده دیجیتال دردزفول خریداری ونصب شد/تحقق مطالبه مردم

محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اهمیت دریافت شبکه های دیجیتال در شهرهای شمال استان بویژه دزفول، موضوع در دستور کار شورای اسلامی شهر دزفول قرار گرفت.

وی افزود: براین اساس مقرر شد تا دستگاه فرستنده دیجیتال با پرداخت هزینه از سوی شهرداری دزفول توسط صدا و سیمای مرکز خوزستان خریداری‌ و نصب شود.

شهردار دزفول عنوان کرد : به منظور جلوگیری از اشاعه فرهنگ غربی بوسیله شبکه های ماهواره ای و درخواست های مکرر شهروندان جهت تقویت شبکه های داخلی با لایحه شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر دزفول، دستگاه فرستنده پرقدرت دیجیتال برای این شهرستان تامین می شود که براین اساس شهرهای اندیمشک و شوش نیز تحت پوشش قرار می گیرند.

کرمی نژاد اعتبار خرید این فرستنده پرقدرت را سه میلیارد ریال از بودجه جاری شهرداری دزفول عنوان و بیان کرد: این فرستنده در اختیار رادیو شهری دزفول قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: علی رغم فشارهای اقتصادی موجود در خصوص اجرای پروژه ها و پرداخت حقوق پرسنل که هم اکنون گریبانگیر مجموعه شهرداری است به علت اهمیت موضوع راه اندازی این فرستنده، تمام تلاش خود را جهت تأمین اعتبار خرید این سیستم انجام داده ایم.

شهردار دزفول بابیان اینکه تا کنون ۵۰ درصد مبلغ خرید این دستگاه پرداخت و عملیات نصب انجام شده، افزود: همزمان با یوم الله ۲۲ بهمن این فرستنده به بهره برداری رسید و شهروندان دزفولی از این پس می توانند صدا و تصاویر شبکه های داخلی رادیو و تلویزیونی را با کیفیت مناسب دریافت کنند.