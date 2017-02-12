پایش سالانه علوم انسانی در کشور/ حمایت مالی از نشریات علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح امروز در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی در سالن اجلاس سران گفت: با همکاری دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی شبکه نخبگان علوم انسانی شکل گرفته است و برنامه داریم بر اساس نتایج و دستاوردهای این جشنواره به صورت سالیانه علوم انسانی را در کشور پایش و ارزیابی کنیم.

وی با بیان اینکه جشنواره فارابی با هدف دستیابی به رشد علوم انسانی برگزار می شود، افزود: دبیرخانه این جشنواره می تواند بر اساس ارزیابی ها برآوردی از وضعیت علوم انسانی و اسلامی در کشور ارائه کند.

وزیر علوم با بیان اینکه ۴۷ تا ۵۰ درصد ظرفیت آموزش عالی کشور به علوم انسانی اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر از نظر کمیت در حوزه علوم انسانی دستاوردهای خوبی داریم و برنامه داریم با استفاده از ظرفیت های کمی در این حوزه به هدفمندسازی علوم انسانی کمک کنیم.

فرهادی با اشاره به برنامه های وزارت علوم برای بومی سازی علوم انسانی تاکید کرد: از سال ۹۴ شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی در این وزارتخانه با هدف تولید علم نظریه پردازی حرکت در مرزهای دانش و ورود فناوری به علوم انسانی آغاز به کار کرده است.

وزیر علوم اظهار داشت: این شورا آیین نامه هدفمندسازی رساله ها و پایان نامه های دانشجویان را تدوین کرده است تا بر اساس آن بتوانیم به کاربردی سازی و هدفمندسازی علوم انسانی دست یابیم.

فرهادی با بیان اینکه ۶۶۱ نشریه علمی کشور در حوزه علوم انسانی موجود است، خاطرنشان کرد: ۵ نشریه علمی فارسی زبان علوم انسانی کشور در پایگاه اس کوپوس نمایه شده است.

وی عنوان کرد: شیوه نامه حمایت مالی از نشریات علوم انسانی نیز تدوین شده است.

وزیر علوم اظهار داشت: در حال حاضر ۷ مرکز رشد علوم انسانی در کشور مجوز دریافت کرده اند که این مراکز در حوزه های صنایع فرهنگی، تجارت الکترونیک، محیط زیست، گردشگری، زیارت و هنر قرآنی است.

فرهادی تاکید کرد: ۴۰ واحد پژوهشی نیز در کشور با محوریت علوم انسانی مجوز دریافت کرده اند.