فلسفه شکل گیری جشنواره فارابی شناسایی استعدادهای برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی صبح امروز در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی در سالن اجلاس سران گفت: جشنواره بین المللی فارابی با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی برگزار می شود تا بر این اساس بتوانیم علوم انسانی را کاربردی سازی کنیم.

وی عنوان کرد: جشنواره فارابی تلاش کرده با جامعیت و شفافیت فعالیت های خود به حوزه علوم انسانی بپردازد.

معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: این جشنواره در ۱۲ گروه برگزار می شود که بر اساس آیین نامه و مصوبات شورای سیاست گذاری آن در هر گروه علمی یک اثر برگزیده و یا شایسته تقدیر در حوزه جوان و بزرگسال تعیین می شود.

هاشمی تاکید کرد: ۴ هزار و ۱۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده اند که در مجموع ۳۲ اثر برگزیده شد که از این تعداد ۷ اثر مربوط به برگزیدگان بین المللی بوده است.

وی عنوان کرد: ۷۷ درصد آثار ارسالی به جشنواره در حوزه بزرگسالان و ۲۳ درصد آثار مربوط به حوزه جوان بوده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: همچنین ۷۱ درصد آثار ارسالی از سوی مردان و ۲۹ درصد از سوی زنان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.