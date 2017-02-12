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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

معاون فرهنگی وزارت علوم :

فلسفه شکل گیری جشنواره فارابی شناسایی استعدادهای برتر است

فلسفه شکل گیری جشنواره فارابی شناسایی استعدادهای برتر است

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: هدف و فلسفه اصلی شکل گیری جشنواره فارابی شناسایی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی صبح امروز در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی در سالن اجلاس سران گفت: جشنواره بین المللی فارابی با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی برگزار می شود تا بر این اساس بتوانیم علوم انسانی را کاربردی سازی کنیم.

وی عنوان کرد: جشنواره فارابی تلاش کرده با جامعیت و شفافیت فعالیت های خود به حوزه علوم انسانی بپردازد.

معاون فرهنگی وزارت علوم  تاکید کرد: این جشنواره در ۱۲ گروه برگزار می شود که بر اساس آیین نامه و مصوبات شورای سیاست گذاری آن در هر گروه علمی یک اثر برگزیده و یا شایسته تقدیر در حوزه جوان و بزرگسال تعیین می شود.

هاشمی تاکید کرد: ۴ هزار و ۱۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده اند که در مجموع ۳۲ اثر برگزیده شد که از این تعداد ۷ اثر مربوط به برگزیدگان بین المللی بوده است.

وی عنوان کرد: ۷۷ درصد آثار ارسالی به جشنواره در حوزه بزرگسالان و ۲۳ درصد آثار مربوط به حوزه جوان بوده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: همچنین ۷۱ درصد آثار ارسالی از سوی مردان و ۲۹ درصد از سوی زنان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

کد مطلب 3904654

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