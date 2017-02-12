مازندران نیازمند ۵۰ پایگاه جدید هلال احمر است

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در استان مازندران نیازمند ۵۰ پایگاه جدید هستیم، ادامه داد: آمایش سرزمینی پایگاه های هلال احمر با توجه به وجود سه محور اصلی متصل به پایتخت کافی نیست.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران با بیان اینکه هم اکنون ۳۲ پایگاه هلال احمر در مازندران داریم،افزود: در نظر داریم تا در شهرهایی که پایگاه هلال احمر نداریم، مانند شهرهای محمود آباد، سیمرغ ، میاندورود و سواد کوه شمالی اضافه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در محور هراز به پنج پایگاه نیازمندیم و اکنون سه پایگاه داریم و همچنین در دیگر محور های مواصلاتی نیازمند پایگاه هستیم تا امداد و نجات هموطنان به موقع انجام شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه پایگاه امداد و نجات کوهستانی شهر رینه یک پایگاه ملی است، ادامه داد: به دلیل وجود قله زیبای دماوند این منطقه مورد استقبال کوهنوردان بین المللی قرار می گیرد.

وی با اشاره تغییرات مدیریتی این جمعیت در شهرستان ها گفت: تغییرات مدیریتی امری طبیعی است و گردش مدیریت باعث کیفیت و انگیزه زیاد بین کارکنان خواهد شد.