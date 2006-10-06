تلاش آمريكا براي ايجاد ائتلاف با عربهاي اهل تسنن عراق با كمك كشورهاي عربي

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الراي العام به نقل از منابع آگاه دربغداد نوشت : واشنگتن درنظردارد ازنفوذ خود بين عربها با سران عرب هاي اهل تسنن عراق به توافق برسد.

اين توافق دردرجه اول وقبل هرچيزي شامل توقف فوري حملات طايفه اي اهل تسنن است ودردرجه دوم وارد كردن ضربات سنگيني به فعاليتهاي تروريستي گروه القاعده است، با اين باور آمريكا كه كشته شدن "ابومصعب الزرقاوي" درژوئن گذشته منجربه متلاشي شدن شبكه هاي تروريستي مرتبط با وي شد.

منابع ديپلماتيكي عربي ، غربي و برخي محافل سياسي عراق تصريح كردند: واشنگتن ازكشورهاي عربي و سران آنها كه به گمان خود از نفوذ ايران درمنطقه هراس دارند، خواهد خواست كه ازتمام اهرمهاي فشار و امكانات خود براي تحت فشارقراردادن رهبران عرب هاي اهل تسنن براي توقف شورش مسلحانه و تلاش براي مبارزه با گروههاي تروريستي مانند القاعده و گروه هاي تكفيري استفاده كنند به طوري كه اين مسئله سبب نزديكي آمريكا با اهل تسنن عراق مي شود، حتي اگر اين مسئله دوري كمي از شيعيان را موجب شود.

اين منابع به روزنامه الراي العام اعلام كردند: سفردوره اي "كاندوليزا رايس " وزيرامورخارجه آمريكا به منطقه كه شامل انجام ديدارهايي با وزراي شش كشورعضو شوراي همكاري خليج فارس و درراس آن عربستان بود، با هدف مقاومت در برابر، به زعم آنان نفوذ ايران درمنطقه خواه درعراق ولبنان انجام شد.

منابع مذكورادامه دادند: واشنگتن به صورت اصولي آمادگي دارد تا سياستهاي خود درقبال سوريه، به اين شرط كه اين كشوراز شورشيان مسلح درعراق حمايت نكند و به اين شرط كه عربها براي جلوگيري از سطح روابط سوريه و ايران تلاش كنند ودرعين حال به اين شرط كه "بشاراسد" رئيس جمهوري سوريه را بارديگر به دايره كشورهاي عربي جلب كنند و درنتيجه سبب قطع روابط حزب الله با سوريه شود، تغييردهد.

الراي العام نوشت : منابع آگاه دربغداد، تشكيل ائتلاف آمريكايي عربي را براي توقف برنامه هسته اي ايران و ممانعت از پيشرفت ايران دربرنامه هسته اي را بعيد ندانستند به ويژه كه چند تن از سران عرب از فعاليت هاي هسته اي ايران مانند آمريكا نگران هستند و نگراني شان به حدي رسيده كه تاحدي آمادگي مقابله با اين مسئله را نيزدارند. به طوري كه علاقه مندي آنان به اين موضوع از تمايل سران اروپايي كه با خجالت مذاكرات خود را درمورد اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران آغازكردند، بيشتراست.

درزمينه لبنان نيزمنابع مذكور مدعي شدند: حزب الله جنگ با اسرائيل ونتايج آن را براي بزرگ نمايي قدرت خود و توانايي و نفوذ ايران به كارگرفت و واشنگتن نيز دراين حالت نياز به پناه بردن به عرب را براي اعطاي اولويت هايي براي حمايت از دولت "فواد سنيوره" نخست وزير لبنان وتلاش براي تحقق تعهدات آمريكايي و عربي مشترك در اقدام سريع براي جلوگيري از سقوط دولت لبنان توسط حزب الله احساس مي كند.

اين منابع همچنين به وجود ترس و نگراني عربي وآمريكايي از خطراتي كه دولت لبنان به طورمستقيم با آن روبرو مي شود، نيز اشاره كردند كه دراين صورت حزب الله در تشكيل ائتلاف مخالف با دولت كه شامل "نبيه بري" رئيس مجلس دركنار "ميشل عون" شاخه رهبر فراكسيون جريان ملي آزاد، موفق شده است و آنان درائتلافشان براي اقدام مشترك به منظور تغيير دولت مخالف با سوريه متحد هستند و اينجا است كه سران كشورهاي عربي علاقه مندي خود را براي باقي مانده دولت "فواد سنيوره" بر راس دولت لبنان اعلام مي كنند به طوري كه بسياري از كشورهاي بين المللي و عربي مبالغ هنگفتي را براي بازسازي لبنان اختصاص دادند و درنتيجه از روي كارآمدن قدرتي حامي سوريه دربيروت نيز جلوگيري كردند.

به نوشته الراي العالم، منابع مذكورتاكيد كردند: موفقيت دراين ماموريت ( كشورهاي جهان و عربي) تضعيف روابط بين سوريه از يك طرف و حزب الله وايران ازسوي ديگر را آسان مي كند و ممكن است دايره فشارهاي عربستان و مصر را بر سوريه گسترش دهد و همچنين ممكن است گشايش مثبتي در روابط بين روابط واشنگتن و دمشق ايجاد كند به طوري كه به كم شدن فشارعليه "اسد" نيز منجر شود.

اين منابع مچنين بعيد نداستند كه حركت و ائتلاف بين واشنگتن با سران كشورهاي عربي، تلاش مشتركي براي ضعيف كردن حماس و از بين بردن قدرت آن باشد.