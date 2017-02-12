دوره تخصصی اسکان اضطراری و اردوگاه موقت در دزفول برگزار شد

علی خدادادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از وظایف مهم جمعیت هلال‌احمر در زمان بروز حوادث و موقعیت‌های اضطراری، امداد ونجات و اسکان اضطراری به بازماندگان و آحاد مردم است که امدادگران با آموزش های تخصصی در این حوزه ها برای انجام وظایف محوله آماده می شوند.

وی افزود: با هدف تربیت امدادگران متخصص در بحث اسکان اضطراری و طراحی اردوگاه موقت چهار دوره آموزشی با حضور ۷۳ امدادگر آقا و ۵۹ امدادگر خانم به تفکیک از ۲۳ بهمن ماه به مدت پنج روز در مرکز آموزش های تخصصی هلال احمر دزفول و پارک لاله این شهرستان در حال برگزاری است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: در این دوره آموزشی نجاتگران با سرفصل های آموزشی از قبیل تعاریف سرپناه اضطراری، اسکان موقت و اردوگاه، آمار و گزارش نویسی، بهداشت فردی، بهداشت محیطی در اردوگاه، بهداشت آب، چادر و چادرزنی، مدیریت اردوگاه، توزیع اقلام در اردوگاه و تکمیل دفترچه های امدادی خانوار آشنا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از وظایف مهم جمعیت هلال احمر پس از وقوع بحران ها و حوادث، ایجاد سرپناه و اردوگاه موقت و اسکان اضطراری بازماندگان است که امدادگران این نهاد عام المنفعه باید برای انجام این وظیفه مهم به آموزش و بازآموزی بپردازند.