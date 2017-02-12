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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

تظاهرات در آلمان در اعتراض به اخراج پناهجویان

تظاهرات در آلمان در اعتراض به اخراج پناهجویان

صدها نفر در آلمان در اعتراض به اخراج پناهجویان افغانستانی و عراقی دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، پس از آنکه «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در نشستی، طرح ۱۶ماده ای را مطرح کرد که بر اساس آن اخراج مهاجران از آلمان به شکل گسترده‌ ای افزایش می‌یابد، صدها نفر در چند شهر آلمان دست به تظاهرات زدند.

در این تظاهرات که در شهرهای «نورنبرگ»، «هامبورگ»، «هانوفر»، «شورین» و پایتخت ایالت «توبینگن» به راه انداخته شده‌ بود، معترضان خواهان منع اخراج پناهجویان افغانستانی از شهرهای آلمان شدند.

بر اساس گزارش رسانه های آلمانی، معترضان با شعارهایی که از جمله «کسی که پناهجویان را اخراج می‌کند به طالبان کمک می‌کند» و «تروریسم را از عراق بیرون کنید»  اعلام کردند که در حال حاضر اوضاع امنیتی در کشورهای این مهاجران در حالتی نیست که دوباره به افغانستان و یا عراق برگردند.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز شهروندان آلمان چندین بار به خاطر اخراج مهاجران افغانستانی از این کشور دست به تظاهرات زده بودند.

کد مطلب 3904675

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