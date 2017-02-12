آلودگی هوا روی فضای سبز شهر کرمان تاثیر سوء گذاشته است

ایمان سیف‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش خودروها در افزایش آلودگی هوا اظهار کرد: کاهش بارندگی و آلودگی هوا باعث شده رنگ سبز گیاهان فضای سبز شهر تیره شود.

وی با بیان اینکه آلودگی، فتوسنتز گیاهان را کاهش می دهد، تصریح کرد: دود حاصل از خودروها تا ۳۰ درصد ظرفیت گیاهان را در تصفیه هوا از بین می‌برد.

مدیرعامل پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان نخاله های ساختمانی را مانعی برای آبیاری گیاهان و فضای سبز عنوان و تاکید کرد: تخلیه نخاله های ساختمانی در معابر شهری، به فضای سبز آسیب می زند.

سیف‌الهی با اشاره به کاشت گونه های مختلف گیاهی در بزرگراه‌های شهر کرمان اظهار کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز این مهم را در راستای جلوگیری از هجوم گرد و غبار و ممانعت از آلودگی صوتی حاصل از خودروهای سبک و سنگین انجام می‌دهد.