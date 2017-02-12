ونزوئلا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه ای، سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به محضر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و ملت ایران، تبریک و تهنیت گفت و از عزم این کشور برای تحکیم همکاری های دو جانبه به منظور توسعه عدالت و صلح جهانی سخن گفت.

پیام وزارت امور خارجه ونزوئلا به این شرح است: «نیکلاس مادورو موروس» رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا از طرف دولت و ملت این کشور سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به محضر آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، «حسن روحانی» رئیس جمهور و هیئت دولت و همچنین مردم بزرگوار ایران تبریک و تهنیت عرض می کند.

این روز تاریخی یادآور قیام مردمی که در سال ۷۹ میلادی به نظام پادشاهی در این کشور پایان داد، است و به نمادی انقلابی برای همه ملت هایی که برای آزادی، حاکمیت و استقلال در برابر تعرضات امپریالیسم مبارزه می کنند؛ تبدیل شد.

فرمانده «هوگو چاوز»، روابط راهبردی و برادرانه ای را با جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد که این روابط از سوی نیکلاس مادورو با توسعه روابط دوجانبه و همکاری مشترک در صحنه بین الملل به وزنه ای در برابر قدرت های امپریالیست هژمونیک تبدیل شده و مستحکم تر شد.

ونزوئلا و ایران شریک هم در اوپک و هر دو عضو جنبش «نم» هستند و در خصوص اصول چندجانبه گرایی، حقوق بین الملل و مخالفت با یکجانبه گرایی که حاکمیت کشورها را تهدید می کند، با یکیدگر هم نظر هستند.

جمهوری بولیواری ونزوئلا در کنار ملت ایران این روز تاریخی را جشن می گیرد و تهدیدات جهانی علیه اصول و ارزش های اسلامی را رد می کند و بر آمادگی خود برای ترویج گفتگوی محترمانه بین تمدن ها تاکید می کند.

ونزوئلا بر اراده خود برای تحکیم پیوندهایی که روابط برادرانه را میان ملت های مستقل تقویت می کنند تاکید کرده و تعهد و اراده راسخ خود را برای تقویت همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد جهانی چند قطبی، چند جانبه و عدالت گستر و مملوء از صلح در جهت منافع ملت ها تجدید می کند.