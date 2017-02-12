۱۸ پروژه بنیاد مسکن شاهرود به بهره برداری می رسد

مجید ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تابش به منظور سرکشی و بازدید از پروژه های شاخص شاهرود ظهر یکشنبه به این شهرستان وارد خواهد شد، بیان داشت: وی در بدو ورود پروژه آسفالت و قیر رایگان ۱۷روستای شاهرود را به صورت متمرکز در روستای مغان افتتاح خواهد کرد.

وی از افتتاح هجده هزار و ششصدمین واحد مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در شاهرود خبر داد و افزود: این پروژه در سطح روستاهای استان به انجام رسیده و امروز به صورت متمرکز و نمادین در روستای مغان شاهرود با حضور تابش و معاونان وی افتتاح خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان گفت: طرح واحدهای مسکونی روستایی با تسهیلات ۱۵میلیون تومان و کارمزد چهار درصد با آورده ۴۵میلیون تومانی متقاضی است که جمعا ۶۰میلیون تومان برای هر واحد ۱۰۵ مترمربعی هزینه در بر داشته که این مجموعه امروز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

ملکی همچنین گفت: با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور عملیات آغاز به کار فاز نخست پروژه ۲۷۶واحدی این نهاد به نام پروژه «آسمان» در شهرک فدک شاهرود کلنگ خواهد خورد که این طرح ۱۰۸واحدی، هفت میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان اعتبار برای فاز نخست و ۱۸میلیارد تومان برای کل پروژه اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: افتتاح ۲۲۴واحد خیران مسکن ساز در شهرک کوثر شاهرود، بازدید از مصلی نماز جمعه در حال ساخت و تجلیل از خیران مسکن ساز در محل فرمانداری از دیگر برنامه های سفر رئیس بنیاد مسکن در این شهرستان است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: از محل تامین قیر رایگان حدود چهار هزار و ۶۰۰تن قیر توسط بنیاد مسکن به دهیاری ها تحویل داده شد که با این میزان ۲۳۰هزار مترمربع آسفالت معابر روستایی انجام شده که ارزش ریالی آن پنج میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان برآورد می شود.