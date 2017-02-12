۱۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی قاچاق موادمخدر/کشف ۶۳۵ تن مواد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هم اندیشی و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که با حضور هنرمندان سینما در مجتمع شقایق برگزار شد، افزود: امسال حدود ۶۳۵ تن مواد مخدر در کشور کشف شده است که این کشفیات با یک هزار عملیات انجام شده از مرز تا تهران بدست آمده است.

وی ادامه داد: کشفیات مواد مخدر در کشور نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر سود ناشی از قاچاق هروئین در افغانستان در مسیر بالکان را حدود ۲۸ میلیارد دلار بیان کرد.

وزیر کشور اعلام کرد: آمار معتادان کشور با توجه به شیوع شناسی انجام شده حدود ۲ میلیون نفر است و اگر این آمار را مبنا قرار دهیم ۷۵۰ هزار نفر معتاد را تاکنون ترک داده ایم.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تنوع مواد مخدر در دنیا افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نوع مواد مخدر در اشکال گوناگون در دنیا وجود دارد.

وزیر کشور گفت: در حال حاضر ٢٥٠ میلیون نَفَر در دنیا معتادند و طبق برآوردها آمار معتادان دو کشور بین یک میلیون و ٣٠٠ هزار تا دو میلیون نفر است.

وی با بیان اینکه هم اینک ٨ تا ١٠ هزار مکان برای اسکان معتادان متجاهر آماده کرده ایم، اظهار داشت: سالانه ٧٥٠ هزار نفر در این مکان از اعتیاد رهایی پیدا می کنند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: علت اعتیاد تنها فقر و بیکاری نیست و شیوع شناسی نشان می دهد که دلایل زیادی برای ابتلا به اعتیاد وجود دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه باید بطور جدی با مواد مخدر برخورد کنیم، گفت: ٦٤ درصد زندانیان بطور مستقیم و غیر مستقیم با مواد مخدر درگیر هستند همچنین علت ٥٠ درصد طلاق ها اعتیاد است.

رحمانی فضلی گفت: در بهترین حالت که معتادان ترک داده می شوند تنها ١٠ تا ١٥ درصد پاک می ماند و بقیه به چرخه باز می گردند.

وی با اشاره به تبعات و آثار سوء مواد مخدر افزود: از گروه های مرجع هنرمندان ورزشکاران و سایر اقشار توقع دارم تا بطور جدی بر روی موضوع مبارزه با اعتیاد کار کنند. وی گفت: از والدین هم می خواهم مراقب فرزندان خود باشند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: دولت بطور صد در صد نمی تواند به مبارزه با مواد مخدر اقدام کند بنابر این باید مردم پای صحنه بیایند و در این حوزه کمک کند.

وی با بیان اینکه اعتیاد مشکل جهانی است ، گفت تاکنون در حوزه مبارزه با مواد مخدر خوب عمل شده است.

وزیر کشور گفت: ماهانه یک کالای جدید مواد مخدر وارد بازار دنیا می شود و قاچاقچیان مواد مخدر آن را فروخته و در اختیار همه قرار می دهند.