۲۰ حقیقتی که ترامپ آرزو می کند مردم از یاد ببرند

به گزارش خبرگزاری مهر، «لایف دیلی» اقدام به فهرست کردن حقایقی از زندگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کرده و عنوان داشته است که وی آرزو می کند مردم این موارد را فراموش کنند.

بر اساس گزارش لایف دیلی، ۲۰ حقیقتی که ترامپ آرزو می کند مردم آنها را فراموش کنند عبارتند از:

۱- برون سپاری کسب و کار

هر چند ترامپ کشورهایی همچون چین، مکزیک و دیگران را به عنوان رقیبان اقتصادی آمریکا معرفی کرده و می گوید نباید کارها را برای انجام به شرکت های خارجی سپرد اما خود ترامپ انجام برخی از کارهایش را به کشورهای خارجی واگذار کرده و دلیل آن این است که انجام این کارها در خارج از آمریکا ارزان تر تمام می شود.

۲- کارخانه مشروب سازی

ترامپ در سال ۲۰۰۷ میلادی کارخانه مشروب سازی خود را راه اندازی کرد.

۳- سه ازدواج

هر چند رسانه ها به کرات درباره تعدد زوج های ترامپ صحبت کرده و گزارش هایی نیز دراین رابطه منتشر کرده اند اما این حقایق یکی از موضوعاتی هستند که ترامپ دوست دارد مردم آنها را فراموش کنند.

۴- خشونت با همسر قبلی

در اوایل دهه ۹۰ «ایوانا» از دونالد ترامپ جدا شد. ایوانا در سال ۱۹۸۹ و در شکوائیه خود علیه ترامپ از کلمه «تجاوز» استفاده کرد. میزان خشونت ترامپ علیه ایوانا به حدی بوده که وی یک بار مجبور به انجام جراحی پلاستیک شده است.

۵- سوالی درباره قد ترامپ

قد یکی از مواردی است که ترامپ علاقه ندارد درباره آن صحبت کند. بر اساس آمار موجود قد ترامپ ۶ فوت و ۲ اینچ است اما وی اعلام می کند که قدش ۶ فوت و ۳ اینچ است.

۶- قایق تفریحی ترامپ

قایق تفریحی یکی از مواردی است که ترامپ علاقه ندارد آن را به یاد بیاورد چون وی در سال ۱۹۹۱ مجبور شد به دلیل ورشکستگی قایق تفریحی بزرگ خود را بفروشد.

۷- ترامپ از تولیدات شرکت های خود استفاده نمی کند

هر چند ترامپ خود مالک یه شرکت مشروب سازی است اما از تولیدات این شرکت استفاده نمی کند و در دوران رقابت های انتخاباتی نیز اعلام شد که وی هرگز مشروب نمی نوشد اما بعدها تصاویری در رد این ادعا منتشر شد.

۸- کاخ ترامپ

افرادی که در «پالم بیچ» زندگی می کنند حتما کاخ ترامپ را که یک برج آسمان خراش است مشاهده کرده اند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که این برج به نام یک شرکت در برزیل ثبت شده است و این سندی برای اثبات موضوع برون سپاری کارهای ترامپ است. انتخاب برزیل از آن رو است که در این کشور شرکتها مشکل چندانی با مالیات و روشن بودن نام مالکان و سهامداران خود مواجه ندارند.

۹- ۶۷ هزار فالوئر در هر ماه

ترامپ و تیم وی می دانند که باید حضوری گسترده در شبکه های اجتماعی داشته باشند از همین رو ترامپ توئیتر را انتخاب کرده است و در هر ماه ۶۷ هزار فالوئر جدید به لیست ترامپ اضافه می شود.

۱۰- هتل گران قیمت

هتل ترامپ در شیکاگو از جمله هتل های گران قیمت است به طوری که یک بطری آب معدنی متوسط در این هتل ۲۵ دلار قیمت دارد.

۱۱- کازینوهای ورشکسته

برای مردی همانند ترامپ کازینو یک دارایی مناسب است اما در کمال تعجب ۴ مورد از این کازینوها تاکنون ورشکسته شده اند.

۱۲- برج ترامپ

برج ترامپ در شیکاگو و جزئیات این ساختمان نیز یکی از مواردی است که ترامپ علاقه دارد از دید مردم دور بماند.

۱۳- توئیتر ترامپ

همانطور که اشاره شد ترامپ علاقه زیادی به شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر دارد به طوری که هر ماه به طور میانگین ۳۷۲ توئیت منتشر می کند.

۱۴- ترامپ عاشق گلف

ترامپ علاقه زیادی به بازی گلف دارد و بر همین اساس دارای ۱۶ زمین گلف در نقاط مختلف جهان است.

۱۵- ستاره هالیوود

همانند «رونالد ریگان» رئیس جمهوری اسبق آمریکا که پیش از راه یافتن به کاخ سفید بازیگر سینما بود. ترامپ نیز سابقه حضور در هالیوود را دارد و حتی نشان ستاره هالیوود را نیز دریافت کرده است.

۱۶- املاک و مستغلات

ترامپ یکی از بزرگترین املاک داران آمریکا است. شاید برای شما عجیب باشد که بدانید وی در سن ۲۷ سالگی مالک ۱۴ هزار آپارتمان بود. وی ساخت آپارتمان را با وام یک میلیون دلاری که دریافت کرده بود آغاز کرد.

۱۷- چقدر درآمد داری؟

ترامپ با برنامه تلویزیونی Apprentice به موفقیت و ثروت زیادی رسید اما کسی نمی داند که وی برای هر بار اجرای این برنامه چقدر پول کسب کرده است.

۱۸- میزان دارایی

اطلاع دقیقی از میزان دارایی های ترامپ در دست نیست اما پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بر اساس گزارش «فوربز» دارایی های ترامپ بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.

۱۹- دارایی جاری

ترامپ در مصاحبه ای با فاکس نیوز اعلام کرده بود که دارایی جاری (پول نقد) وی ۴۰۰ میلیون دلار است.

۲۰- بازی ترامپ

ترامپ دارای یک بازی رایانه ای نیز هست و علاقمندان به وی از این بازی استفاده و البته کسب درآمد نیز می کنند. میزان درآمدی که می توان از این بازی به دست آورد از ۸۰ سنت تا ۱۰ میلیون دلار اعلام شده است.