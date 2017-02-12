«ماریانو راخوی» بار دیگر به عنوان رهبر حزب حاکم اسپانیا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال پائیس، «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا در مقام خود به عنوان رهبر حزب محافظه کار «مردمی» این کشور ابقا شد.

راخوی ۶۱ ساله از سال ۲۰۰۴ تاکنون بدون داشتن رقیب خاصی توانسته است ۴ دوره در مقام ریاست حزب محافظه کار مردمی اسپانیا قرار گیرد.

شماری از رهبران احزاب مخالف دولت اسپانیا در اکتبر ۲۰۱۶ از راخوی خواسته بودند از مقام خود به عنوان ریاست حزب مردمی کناره گیری کند اما راخوی به رغم تبلیغات احزابی مانند «پودموس» که از سیاست ضد ریاضتی حمایت می کند، به فعالیت سیاسی خود ادامه داد.

راخوی که توانست حدود ۹۵ درصد آراء رأی گیری برای ریاست حزب مردمی اسپانیا را کسب کند، روز گذشته به همراه «البیرا فرناندز» همسر خود و در جمع هواداران گفت: حس مشترک و اعتدال را پیشنهاد می کنیم و پذیرای هیچ گونه انقلاب یا تنش نیستیم.

وی افزود: این روند بسیار برای من خوشایند بوده است زیرا، در حوزه ای کار می کنم که به آن اعتقاد دارم و تلاش می کنم که اوضاع بهتر شود.

راخوی که در مارس آینده ۶۲ ساله می شود، در پاسخ به این که پایانی برای عمر سیاسی خود در نظر دارد گفت: هنوز می توانم به پیش بروم.

نخست وزیر اسپانیا در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ در انتخابات شکست خورد اما، در سال ۲۰۱۱ بزرگترین پیروزی انتخاباتی خود را در حزب مردمی به دست آورد.

حزب مردمی در دسامبر ۲۰۱۵ اکثریت قاطع را در پارلمان اسپانیا از دست داد.