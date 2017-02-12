خبرنگاران پشت درهای بسته جلسه علنی شورای شهر تبریز ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگارانی که صبح امروز برای پوشش خبری یکصد و شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز به محل برگزاری این نشست در عمارت شهرداری در میدان ساعت رفته بودند، با درهای بسته این محل روبرو شدند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که هیچ گونه هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی در خصوص آن انجام نشده بود و جمعی از خبرنگاران در هوای سرد زمستانی امروز به بهانه غیر مستمع اعلام شدن جلسه از سوی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز پشت درهای عمارت شهرداری ماندند.

گفتنی است جلسات یکشنبه هر هفته شورا علنی است و البته چندی پیش نیز برخی افراد مجهول الهویه در حالی بنام خبرنگار رسانه ها و خبرگزاری های رسمی در جلسات شورای شهر حاضر می شدند که مسئولان حراست شورا و شهرداری با وجود شناخته شدن خبرنگاران فعال همان رسانه ها و حضور مداوم آنها در شورا، از ورود این خبرنگاران به محل برگزاری جلسات ممانعت کرده بودند.