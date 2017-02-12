جذب پژوهشیار پسادکتری در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی با تخصص در زمینه تمرین ورزشی و فعالیت و عملکرد پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی به عنوان پژوهشیار پسادکتری به مدت دو نیمسال جذب کند.

متقاضیان می توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرم‌های موجود در سایت دانشگاه بخش فرم ها و آیین نامه‌های معاونت پژوهشی (دوره فرادکتری) تا تاریخ ۳۰ اسفند ۹۵ به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال کنند.