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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

جذب پژوهشیار پسادکتری در دانشگاه شهید بهشتی

جذب پژوهشیار پسادکتری در دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشیار پسادکتری جذب می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی با تخصص در زمینه تمرین ورزشی و فعالیت و عملکرد پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی به عنوان پژوهشیار پسادکتری به مدت دو نیمسال جذب کند.

متقاضیان می توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرم‌های موجود در سایت دانشگاه بخش فرم ها و آیین نامه‌های معاونت پژوهشی (دوره فرادکتری) تا تاریخ ۳۰ اسفند ۹۵ به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال کنند.

کد مطلب 3904750
زهرا سیفی

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