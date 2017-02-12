به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شبکه بهداشت و درمان عسلویه صبح یکشنبه در حاشیه این همایش اظهار داشت: این برنامه فرهنگی در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی جوانان و نوجوانان در خصوص مضرات و آسیب‌های مصرف قلیان و دخانیات برگزار شده است.

جاسم زارعی اضافه کرد: در هر شش ثانیه یک نفر در گوشه جهان بر اثر استعمال دخانیات می‌میرد و در مقایسه قلیان با سیگار، هر وعده مصرف قلیان برابر با ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار است یعنی استعمال ۵ تا ۱۰ پاکت سیگار و مصرف هر وعده قلیان که لااقل یک ساعت طول می‌کشد با هر پک آن تقریبا یک لیتر دود وارد ریه می‌شود.

وی افزود: حتی افرادی که در مواجهه با دود قلیان افراد دیگر قرار می‌گیرند در معرض خطر جدی هستند چون وعده یک ساعته مصرف قلیان برای خود فرد مصرف کننده باعث استنشاق دودی معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار، و برای فرد کنار دستی اش ۱۰ تا ۵ نخ سیگار می‌شود.

زارعی گفت: مصرف دخانیات از عوامل بسیار مهم در ایجاد بیمارهای قلبی و فشار خون است. همچنین مصرف قلیان سبب بروز بسیاری از سرطان‌ها به‌ویژه سرطان ریه می‌شود و امیدواریم که خانواده‌ها به ویژه جوانان با پیوستن به این پویش مردمی، قلیان‌ها را کنار گذاشته و تفریحات سالم را جایگزین آن کنند.