خادم الشریعه: ناچارم با ریسک بالا به مصاف حریف گرجستانی بروم

به گزارش خبرنگار مهر، سارا خادم الشریعه روز گذشته در اولین دیدار خود در مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان مقابل «سوپیکو گوارمیشویلی» قرار گرفت و برابر وی متحمل شکست شد. خادم الشریعه در حالی دیدار مقابل حریف گرجستانی را واگذار کرد که پرامیدترین شطرنجباز ایران در این رقابتها به حساب می آید. با رقم خوردن این نتیجه، خادم الشریعه امروز دیدار تعیین کننده ای برابر حریف گرجستانی خود دارد چراکه در صورت باخت یا تساوی از دور مسابقات حذب می شود و تنها در صورت برد است که می تواند کار را به دیدار تکمیلی کشانده و شانس خود را برای صعود حفظ کند.

سارا خادم الشریعه که از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه باید با مهراه سفید در دومین رقابت به مصاف «سوپیکو گوارمیشویلی» گرجستانی برود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیروز بازی خیلی سختی داشتم. پیش از این بازی فشار زیادی را متحمل شدم و همین مسئله تاثیرش را گذاشت. در حالیکه خودم انتظار داشتم بهتر از این بازی کنم.

وی تصریح کرد: در بازی دیروز چندبار وضعیت را اشتباه ارزیابی کردم اما حریفم در مواقع حساس خیلی موثر کار کرد. در کل شطرنجباز گرجستانی خیلی بهتر از من بود و مستحق برد بود. باید امروز شکست را جبران کنم.

بانوی شطرنجباز کشورمان گفت: امروز هیچ نتیجه ای به جز برد به دردم نمی خورد چون حتی با تساوی هم حذف می شوم. باید حتما امروز ببرم تا بتوانم شانس صعود داشته باشم. بنابراین در رقابت امروز کاملا ریسکی بازی می کنم.

به گزارش مهر، چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان از روز شنبه با حضور۶۳ شطرنجباز ایرانی و خارجی در تهران آغاز شد. این رقابت ها تا ۱۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت. ۵۴۰ هزار دلار جایزه نقدی این رقابت ها است که همه شرکت کنندگان از آن سهم می برند. در این میان سهم قهرمان و نایب قهرمان از جایزه تعیین شده به ترتیب ۶۰ و ۳۰ هزار دلار است.