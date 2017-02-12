محمدجواد تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در حال حاضر ۱۴ نهالستان در سطح استان دارای مجوز و در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: این تعداد نهالستان در استان ظرفیت تولید یک‌میلیون اصله نهال رادارند.

تشکری بابیان اینکه این نهالستان‌ها بر اساس نیاز خراسان شمالی اقدام به تولید نهال می‌کنند افزود: در حال حاضر ظرفیت کاشت نهال توسط کشاورزان در استان ۷۰۰ هزار اصله نهال است.

وی تصریح کرد: به‌منظور تأمین نهال موردنیاز در استان برای اسفندماه امسال تاکنون ۲۸۵ هزار اصله نهال دارای مجوز تولیدشده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: در حال حاضر به انداز موردنیاز، فروشنده و نهالستان‌های دارای مجوز در خراسان شمالی وجود دارد که توانایی تأمین انواع نهال‌ها رادارند.

تشکری با تأکید بر این اینکه باغداران نسبت به خرید انواع نهال سالم دقت کنند، تصریح کرد: کشاورزان به هنگام خرید نهال به‌ویژه نهال‌هایی که خارج از استان وارد می‌شود نهایت دقت را داشته باشند.

وی گفت: همچنین کشاورزان به هنگام خرید نهال از کامیون‌ها و وانت‌بارهایی که در ورودی شهر و روستاها مشغول عرضه نهال هستند حتماً به مجوز دار بودن نهال‌ها دقت کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: با توجه به اینکه تمامی نهالستان‌های موجود در خراسان شمالی دارای مجوز هستند و برای تولید نهال سرمایه‌گذاری شده، کشاورزان از این واحدهای تولیدی اقدام به تأمین نهال موردنیاز خود کنند.

تشکری بابیان اینکه توسعه باغی یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است، باید خرید و کاشت نهال برای باردهی آن مناسب و هوشمندانه باشد، تصریح کرد: اغلب نهال‌های بدون مجوز نهال‌های کم بازده و برای کشت مرغوب نیستند.