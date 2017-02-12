کشف ۲۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر عباس شهبازی گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت مشابه لوازم داخل خودرو در سطح شهر مهران موصوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی ردپای یکی از سارقان سابقه دار و حرفه در این پرونده بدست آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران گفت: پس از چند روز کار اطلاعاتی مخفیگاه این فرد شناسایی و اکیپ پلیس آگاهی اقدام به دستگیری وی کرده است.

سرهنگ شهبازی گفت: متهم در تحقیقات به عمل آمده به ۲۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرده است.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان مهران برخی از سرقت ها مربوط به سرقت لوازم داخل خودرو زائران در ایام اربعین است.